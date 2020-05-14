【糧食危機】搶購推高大米小麥價格 1.3億人恐陷饑荒

▲ 【糧食危機】搶購潮令大米小麥價格飆 1.3億人恐陷饑荒

新冠肺炎疫情期間，全球糧食大豐收，糧食儲備理論上十分充裕。惟加工廠、運輸癱瘓，打亂全球食品供應，多國陷入糧食危機。很多大城市掀起搶購潮，大米、小麥等主食價格飆升，或令相對貧窮的國家更難負擔進口食品。聯合國糧食專家警告，今年年底或有30多個國家面臨饑荒，將1.3億人推向飢餓邊緣。

美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資

【健身室重開】佛州掌上壓式示威「無得操肌就死」(有片)

聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）首席經濟學家侯賽因（Arif Husain）表示，在過去，全球糧食供應不是面對需求危機，就是供應危機，但今次供應和需求同時出現危機，而且是全球危機。他形容，這場危機史無前例，充滿未知之數。

對於美國等農業生產國，影響十分有限，因他們仍可自給自足。雖然超市的商品種類減少、肉類加工業也受影響，但並未出現重大的糧食短缺危機。不過，貧窮國家面對嚴峻的挑戰，例如南蘇丹。

【美國疫情】7成人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明

南蘇丹近月成立了新的聯合政府，結束持續多年的內戰。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）數據顯示，南蘇丹首都朱巴的小麥價格自2月以來，飆升62%；當地主食之一的木薯價格亦大漲了41%。

南蘇丹候任內政部副部長加朗（Mabior Garang）坦言，不願想像情況會有多差。他指出，多國關閉邊境，南蘇丹本地又不生產糧食；在疫情前已面臨饑荒，如今情況更差。

此外，根據FAO數據，2月以來，印度欽奈的薯仔價格升27%；在緬甸仰光，鷹嘴豆的價格大漲2成。在巴基斯坦拉合爾，當地民眾因疫情持續，收入大減60%，吃不起雞肉和羊肉，僅靠基本主食維持生命；當地食品和雜貨店的食品價格至少上漲25%。

美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國

【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：鄧燕君