【長和系】長和零售、能源、港口業務齊中箭　「全球最襟捱企業」也受傷！

新冠肺炎疫情下，各行各業受重創。長和系主席李澤鉅在昨日長江基建 （01038） 股東周年大會（AGM）曾言長建「全球最襟捱的企業之一」。然而，疫情下，長和系也有不襟捱的地方。

上半年零售業務利潤料跌50%

長和 （00001） 聯席董事總經理霍建寧指出：「1、2月時內地屈臣氏店鋪有95%要關閉，業績當然不好，不過很多在3月已重開，已開始有收益，4月銷售額更追及疫情前的80%，反彈可觀。」他續指，4、5月開始，部分在歐洲及英國的零售店舖不能營業，不過香港、亞洲店舖的收入可彌補歐洲地區的損失。整體來說，零售部門上半年利潤比去年同期預計減約50%。他又稱，歐洲的店舖近日重開，幾天營業額有些比去年高100%、50%。如果情況持續，相信下半年的零售成績可以接受。

油價需達38美元 赫斯基才能收支平衡

對於近期油價暴跌，霍建寧稱，赫斯基要油價升到每桶38美元水平才達到收支平衡。以目前油價水平，不但有虧損，首季更會有一筆很大的資產減值，但集團此前已公布，赫斯基的全年損失可由澳洲（VHA/TPG） 合併所得重大收益完全彌補。

他又指，港口吞吐量由年初至今已下跌7至8%，影響利潤下跌了近 20%。

霍建寧又稱，集團在英國的業務都是電訊、基建、零售及港口等必需品與服務，不會太受脫歐影響。唯一可能有影響的只是英鎊匯率，因為英鎊現時比去年同期大約下跌了5%。

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