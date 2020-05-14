  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【長和系】長和零售、能源、港口業務齊中箭　「全球最襟捱企業」也受傷！

金融經濟 16:11 2020/05/14

分享：

新冠肺炎疫情下，各行各業受重創。長和系主席李澤鉅在昨日長江基建 （01038） 股東周年大會（AGM）曾言長建「全球最襟捱的企業之一」。然而，疫情下，長和系也有不襟捱的地方。

上半年零售業務利潤料跌50%

長和 （00001） 聯席董事總經理霍建寧指出：「1、2月時內地屈臣氏店鋪有95%要關閉，業績當然不好，不過很多在3月已重開，已開始有收益，4月銷售額更追及疫情前的80%，反彈可觀。」他續指，4、5月開始，部分在歐洲及英國的零售店舖不能營業，不過香港、亞洲店舖的收入可彌補歐洲地區的損失。整體來說，零售部門上半年利潤比去年同期預計減約50%。他又稱，歐洲的店舖近日重開，幾天營業額有些比去年高100%、50%。如果情況持續，相信下半年的零售成績可以接受。

油價需達38美元   赫斯基才能收支平衡

對於近期油價暴跌，霍建寧稱，赫斯基要油價升到每桶38美元水平才達到收支平衡。以目前油價水平，不但有虧損，首季更會有一筆很大的資產減值，但集團此前已公布，赫斯基的全年損失可由澳洲（VHA/TPG） 合併所得重大收益完全彌補。

他又指，港口吞吐量由年初至今已下跌7至8%，影響利潤下跌了近 20%。

霍建寧又稱，集團在英國的業務都是電訊、基建、零售及港口等必需品與服務，不會太受脫歐影響。唯一可能有影響的只是英鎊匯率，因為英鎊現時比去年同期大約下跌了5%。

相關文章：【長建AGM】李澤鉅：長建業務穩健多元化　「全球最襟捱的企業之一」

相關文章：【口罩供應】李澤鉅︰屈臣氏WatsMask口罩預計下星期可網上登記

相關文章：長江生命科技將展示黑色素瘤疫苗臨床數據分析 李澤鉅：不排除分拆上市

香港股票 長江基建集團（01038） 長實集團（01113） 長和（00001） 基建 疫情 李澤鉅 香港 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%