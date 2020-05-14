Facebook付5200萬美元和解　賠償前員工精神損失

網絡傳播資訊速度快，讓我們非常容易便獲得各種資訊，不過，這同時像一把兩面刃。當不良資訊及惡意攻擊充斥網絡時，由於傳播速度快，影響力也相對大。Facebook為影響力甚大的網上平台，當然也要負上社會責任，而爲了維持平台内容健康，Facebook特別設有網路內容審核團隊，但偏偏，這個維持健康内容的小隊卻因爲忽略員工的健康，出現了一些小風波。

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故事主人翁Selena Scola受聘於2016年，由於當時總統大選過後，外界猛烈批評Facebook意識落後，無視網上各種形式暴力，因此Facebook大量招聘網路內容審核員，回應大衆訴求 ，Selena Scola就是其中一位受聘雇員。一直到2018年9月，Selena Scola認爲長時間瀏覽負面内容、監測網絡惡意攻擊令她情緒出現問題，而她被分配的職務為監控暴力、性暴力、謀殺與自殺圖片，令她的精神壓力負擔比其他同僚更大。最終，Selena Scola確診創傷後遺症，決定向Facebook提告。在Selena Scola提告後，其他審核員也加入原告行列，指控Facebook無法提供審核員安全的工作環境。

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根據外媒報導，Facebook對網路審核員相當苛刻，薪酬亦相當低，年薪最低只有2.8萬美元（ＸＸ港元），同時要求審核員長時間、仔細檢查違規内容。除了Selena Scola之外，部分審核員離職後亦確診創傷後遺症。官司歷時多年，Facebook最後選擇與一眾原告和解，一共賠償5,200萬美元（XX港元）予合共11,250位原告，平均每人可獲1,000美元。而根據和解條款，他們可以任意運用這筆賠償，但Facebook則希望這班員工或前員工能將部分款項用於治療他們的疫病。此外，經評估後證實構成心理創傷或精神疾病的員工，可額外獲得1,500美金；同時患上多於一種精神疾病，例如抑鬱症或創傷後遺症的員工可獲6,000美元賠償。

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