▲ 【口罩供應】李澤鉅︰屈臣氏WatsMask口罩預計下星期可網上登記

長和 （00001） 旗下的屈臣氏早前宣布推出香港製造的自家口罩品牌「WatsMask WeCare」，長和系主席李澤鉅表示，今早再問過屈臣氏，細節仍待確定，預計下星期應該可以先行透過網上登記，然後到指定屈臣氏及百佳分店取貨，至於店鋪發售會緊隨網上登記之後安排，當然網上登記了的可以先取貨。

李澤鉅稱，他自己都想早些生產，但改裝水廠設立生產線需要一點時間，此外購買原材料及申請產品認證等都需要一定程序與時間，以確保產品質素符合市民期望。

屈臣氏早前宣布，屈臣氏實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，推出香港製造的自家口罩品牌「WatsMask WeCare」。WatsMask已通過ASTM Level 2測試，WatsMask口罩一盒30片，售價為79.9元，「易賞錢」會員就可用優惠價69.9元，料每月產能最高可達1,000萬個。

【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級 70元可擁ASTM Level 2口罩

【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售 最平70元30片（多圖、有片）

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責任編輯︰梁浩碩