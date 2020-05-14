【人民幣】人行央票息率破天荒跌穿兩厘 最高僅報1.78厘

▲ 人民銀行推售央行票據剛有投標結果，3個月及一年期的票息皆不足1.8厘。

人民銀行於今天（5月14日）在港標售的央行票據，金管局公布結果，中標息率皆不足1.8厘，首次跌穿兩厘心理大關，但符合市場預期。這是人行今年第3次在港發行央票，而今天向機構大戶標售的央票，合共接獲797.06億元（人民幣，下同）的申請額，相比發行總額300億元，獲超額認購1.7倍。

當中3個月期央票，涉資200億元的最高接納息率為1.77厘；餘下百億元則為一年期，中標息率稍高，為1.78厘，兩期限均較定期存款的息率為低。

不過，今年2月人行已透過金管局向機構大戶推300億元央票，當中3個月期的票息為2.55厘，一年亦有2.6厘；惟已較過往的中標息率低約0.3厘。

同樣，3月26日推的半年期票據，中標息率雖亦低見2.19厘，但仍險守兩厘關。如今久守必失，星展香港高級經濟師周洪禮拆解，主因是反映內地連番放水，不斷降準及變相減息，推低拆息的影響。

這是人行自2018年底透過金管局在境外推央行票據以來，累計吸資2,400億元，業界指在全球負息率的宏觀大環境下，人民幣債券的回報逾一厘或以上，凸顯人債的吸引力。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪