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【旅遊寒冬】半島酒店出租率大跌至14％　首季平均客房收入不足1,000元

股樓投資 16:30 2020/05/14

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持有半島酒店的大酒店（00045）今午公布第一季營運數據，其中香港半島的營運數據，明顯受疫症重擊。

香港半島首季出租率僅得14%，去年同期為70%，即使去年第三及第四季亦有35%及36%。平均可出租客房收入，由4,164元直插至616元，按年及按季分別挫85%及64%。而平均房租，則是跌得相對溫和的一項，首季房租仍有4,395元，按年及按季分別跌27%及9%。

相關文章：【零售寒冬】受社運及疫情影響　優品360發盈警料全年少賺八成

相對而言，半島在其他亞洲地區，以及歐美地區的表現已算不錯，在房間數目遠比香港多的情況下，兩者的出租率分別有36%及52%。而平均房租跌幅亦算溫和，其他亞洲地區跌9%，歐美更只跌6%。

至於集團旗下的商用物業，包括出租住宅、商場、辦公大樓，出租率維持於較高水平，三者首季出租率分別有94%、83%、95%，按季僅跌1至2個百分點。

大酒店2月時已發出盈警，預告截至今年6月的中期盈利將遠低於去年同期。該股今日跟隨大市向下，全日該股報6.75元，跌3.3%。

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撰文 : 陳永裕

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