Epic承諾《要塞英雄》將率先登陸PS5和Xbox Series X

▲ 微軟和索尼已承諾，將為Xbox Series X和PlayStation 5提供向後兼容性，Xbox One、Xbox 360、甚至初代Xbox上的遊戲，以及PlayStation 4 Pro都可以正常運行大部分開發商的遊戲。

Epic Games於2017年推出動作生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite），發行後創下遊戲界許多紀錄，在同一時間上線進行遊戲的玩家高達340萬人，全球擁有超過 3.5 億註冊玩家。Epic Games於日前宣佈，遊戲將第一時間登陸在年底發布的微軟 Xbox Series X 和索尼新一代遊戲主機PlayStation 5。

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雖然Epic官方於昨晚的直播活動中，公開了虛幻引擎5的演示Demo，不過就表示，Fortnite遊戲發布初期將繼續沿用「虛幻引擎」（Unreal Engine）4。但官方強調，為了通過內部開發證明自己行業領先的核心技術，他們將在2021年中的時候，將主機版升級到採用虛幻引擎5開發的版本。對於開發者們來說，虛幻引擎5為其開發跨平台遊戲提供了相應的工具支援。

此外，微軟和索尼都已經承諾，將為Xbox Series X和PlayStation 5提供向後兼容性，Xbox One、Xbox 360、甚至初代Xbox上的遊戲，以及PlayStation 4 Pro都可以正常運行大部分開發商的遊戲。

責任編輯：施雯雯