  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 16:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Epic承諾《要塞英雄》將率先登陸PS5和Xbox Series X

科技 15:38 2020/05/14

分享：

微軟和索尼已承諾，將為Xbox Series X和PlayStation 5提供向後兼容性，Xbox One、Xbox 360、甚至初代Xbox上的遊戲，以及PlayStation 4 Pro都可以正常運行大部分開發商的遊戲。

Epic Games於2017年推出動作生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite），發行後創下遊戲界許多紀錄，在同一時間上線進行遊戲的玩家高達340萬人，全球擁有超過 3.5 億註冊玩家。Epic Games於日前宣佈，遊戲將第一時間登陸在年底發布的微軟 Xbox Series X 和索尼新一代遊戲主機PlayStation 5。

一文看清PS5公布系統技術！相容PS4遊戲軟件+超高速SSD

PS5、Xbox Series X動態更新？遊戲商EA下月線上發布

雖然Epic官方於昨晚的直播活動中，公開了虛幻引擎5的演示Demo，不過就表示，Fortnite遊戲發布初期將繼續沿用「虛幻引擎」（Unreal Engine）4。但官方強調，為了通過內部開發證明自己行業領先的核心技術，他們將在2021年中的時候，將主機版升級到採用虛幻引擎5開發的版本。對於開發者們來說，虛幻引擎5為其開發跨平台遊戲提供了相應的工具支援。

此外，微軟和索尼都已經承諾，將為Xbox Series X和PlayStation 5提供向後兼容性，Xbox One、Xbox 360、甚至初代Xbox上的遊戲，以及PlayStation 4 Pro都可以正常運行大部分開發商的遊戲。

責任編輯：施雯雯

相關文章

涉違反社群守則　Facebook誤以為動森玩家交換「大麻」
2020/05/06
涉違反社群守則　Facebook誤以為動森玩家交換「大麻」
【Switch以外的選擇】人氣烹飪手遊《Too Many Cooks》　6人連線「煮不停」
2020/04/25
【Switch以外的選擇】人氣烹飪手遊《Too Many Cooks》　6人連線「煮不停」
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
2020/03/30
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
任天堂手遊收入突破10億美元　下載量達4.52億次
2020/01/29
任天堂手遊收入突破10億美元　下載量達4.52億次
電玩遊戲 遊戲設置 遊戲平台 電競 PlayStation XBOX 遊戲

上一篇文章

Google Chrome推分頁整理功能　開多個網站仍整齊分類

下一篇文章

Facebook人工智能負責人炮轟馬斯克：不諳AI亂講一通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費口罩】雷蛇設置20部口罩販賣機　獅城免費派發500萬個口罩
【免費口罩】雷蛇設置20部口罩販賣機　獅城免費派發500萬個口罩
【新冠肺炎】疫情全球大流行　「在家工作」或恆常化
【新冠肺炎】疫情全球大流行　「在家工作」或恆常化
【疫市營商】日本民宿自救　遙距住宿定價1000日圓有咩玩
【疫市營商】日本民宿自救　遙距住宿定價1000日圓有咩玩
小米推出多款電腦屏幕　預計將於6月上市
小米推出多款電腦屏幕　預計將於6月上市
【Home Office】疫情帶動需求　Logitech上季銷售額增至54億
【Home Office】疫情帶動需求　Logitech上季銷售額增至54億
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？
【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？