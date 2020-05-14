【網購日貨】Rakuten樂天國際市場6月1日停運　仲有咩途徑買日貨？

曾經網購日貨的人士，都會認識日本最大購物網站之一的樂天市場（國際版）Rakuten Global Market，但平台宣布其網站將於日本時間2020年6月1日下午2時結束服務。

樂天市場（國際版）Rakuten Global Market在網上公布詳細的 服務終止公告 ，顧客的最後訂購日期為日本時間 6 月 1 日下午2時；最後付款日期為日本時間6 月 11日上午10時；最後發貨日期為 6 月 15日，所有產品都會在此日期前完成發貨。

如果「思鄉」之情發作，想購買日貨怎算好？公告就指，顧客仍然可以在日本的樂天市場 rakuten.co.jp 購買，再經官方的集運服務 Rakuten Global Express 轉運至香港。如果身處台灣、美國、法國及德國，便可以透過當地的樂天市場購物。

本港亦有不少集運公司提供日本網購集運服務，選擇集運公司之前不妨比較一下，網購更精明。

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