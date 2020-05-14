  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網購日貨】Rakuten樂天國際市場6月1日停運　仲有咩途徑買日貨？

環球政經 16:16 2020/05/14

分享：

曾經網購日貨的人士，都會認識日本最大購物網站之一的樂天市場（國際版）Rakuten Global Market，但平台宣布其網站將於日本時間2020年6月1日下午2時結束服務。

樂天市場（國際版）Rakuten Global Market在網上公布詳細的服務終止公告，顧客的最後訂購日期為日本時間 6 月 1 日下午2時；最後付款日期為日本時間6 月 11日上午10時；最後發貨日期為 6 月 15日，所有產品都會在此日期前完成發貨。

如果「思鄉」之情發作，想購買日貨怎算好？公告就指，顧客仍然可以在日本的樂天市場 rakuten.co.jp 購買，再經官方的集運服務 Rakuten Global Express 轉運至香港。如果身處台灣、美國、法國及德國，便可以透過當地的樂天市場購物。

本港亦有不少集運公司提供日本網購集運服務，選擇集運公司之前不妨比較一下，網購更精明。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

相關文章

【優惠價$5,412？】財經Youtuber突推收費課程惹熱議　
2020/05/10
【優惠價$5,412？】財經Youtuber突推收費課程惹熱議　
【初創福音】每日飲少杯咖啡　可租180度維港海景辦公室？
2020/05/13
【初創福音】每日飲少杯咖啡　可租180度維港海景辦公室？
網購平台 網上購物 日本 樂天

上一篇文章

【旅遊寒冬】半島酒店出租率大跌至14％　首季平均客房收入不足1,000元

下一篇文章

逾2萬人匿名檢測　南韓梨泰院夜店群組達122病例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【海洋公園危機】海洋公園的黃金歲月　回顧盛智文十大瘋狂裝扮
【海洋公園危機】海洋公園的黃金歲月　回顧盛智文十大瘋狂裝扮
【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700
【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700
【雪中送炭】第三大股東卡塔爾航空　願意向國泰注資
【雪中送炭】第三大股東卡塔爾航空　願意向國泰注資
【美股戰報】第二隻腳出現？　美股跌幅擴大至600點
【美股戰報】第二隻腳出現？　美股跌幅擴大至600點
【香港科研】港大研史上最強「超級鋼」　成本比航天鋼材便宜8成！
【香港科研】港大研史上最強「超級鋼」　成本比航天鋼材便宜8成！
【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡
【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡