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【港股追蹤】CHANEL加價反掀搶購潮　呢隻手袋股追唔追得過？

股樓投資 18:15 2020/05/14

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新冠肺炎來襲，零售及奢侈品行業也大受打撃，不過向來大受女士喜愛的Chanel，據銷售人員透露，在「行行自危」之時，逆市中反其道加價15%至19%！消息帶動上周末北京、上海、杭州等地的Chanel門店大排長龍。而在本港廣東道分店，亦出現人龍，顧客無懼疫情，希望在心儀產品加價前買得心頭好。

據悉今次加價主要針對最受歡迎的經典核心產品，包括Boy Chanel、Chanel 19系列和成衣系列。根據WWD的報道，加價已經從5月7日在法國開始，歐洲其他地方則從5月11日開始，之後在5月25日在美國生效。

相關文章：【港股分析】大媽復出掃Hermes、LV 　三隻女人股低吸是時候？

較早，其他名牌如Hermes, LV內地門店重開，亦吸引一眾大媽報復性購買，反映大中華地區奢侈品市道，有回暖跡象。同樣屬名牌手袋的普拉達 （01913）雖未有加價計劃，然而隨著內地疫情漸離高峰，有近半收入來自亞洲地區的普拉達，亦有條件炒復甦。富瑞亦預料，全球奢侈品市場第二季的情況，或會較首季有大幅改善。 

普拉達於3月中一度低見18.4元，及後隨市況反彈至27元。該股近日於24.3元見一定支持。看好其業績在今年餘下季度反底，可於這水平吸納，博其上試兩成升幅約29元，止蝕價則可設於4月初低位21.4元。

撰文 : 李尚毅

普拉達（01913） 經濟

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