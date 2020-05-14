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慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬

股樓投資 15:26 2020/05/14

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本地疫情緩和，樓市成交立即回升，各區屋苑也錄高價成交，惟近期同見蝕讓，值得留意的是，有一位業主更由賺變蝕。據土地註冊處資料顯示，紅磡傲形高層B室，實用面積212平方呎，去年以560萬元易手，帳面賺約85萬元，惟終遭買家撻訂。 

相關文章：【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？

事隔一年，樓市市道逆轉，業主只好減價賣樓。及至近期，單位以435萬元易手，較去年成交價低約125萬元，帳面蝕40萬元。重要的是，該業主由本來賺85萬元，終倒輸40萬元。雖然買家撻訂，業主可收回臨時訂金，惟金額多數不超過樓價5%，即使扣除後，業主仍要倒蝕，且未計釐印費及代理佣金的開支。 

事實上，上述成交也反映納米樓問題，皆因該業主早於5年前買樓，不論參考中原城市領先指數（CCL），又或政府的住宅樓價指數，樓價於過去5年，升幅驚人，加上該盤位於紅磡，絕非新界西區，傳統上樓價相對抗跌，惟該業主仍要蝕讓。 

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撰文 : 柳家平

撻訂 傲形

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