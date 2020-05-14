【中小企教室】 D-Biz 5月18日接受申請　有什麼需要留意？

▲ 第二輪防疫抗疫基金下的遙距營商計劃（D-Biz），由5月18日起便可經生產力促進局接受申請，中小企有什麼需要留意的地方？（資料圖片）

第二輪防疫抗疫基金下的遙距營商計劃（D-Biz），由5月18日起便可經生產力促進局接受申請，以支援企業在疫情期間，採用資訊科技方案，開拓遙距業務。中小企有什麼需要留意的地方？

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申請資格：今年1月1日前已開業 申請時相關項目仍運作

所有私營企業（不包括上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構）如持有有效商業登記證、在今年1月1日前已經開業，並於提交申請時仍在與申請項目相關的行業有實質業務運作，即符合申請資格。

資助金額：每個方案資助最多10 萬元 每間企業最高獲30萬元

每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支的資助額最高為10萬港元（相關培訓開支的資助上限為資訊科技方案開支的10%），而每間企業可獲最高30萬港元總額資助，進行為期最長六個月的資助項目。申請獲批後，企業可獲發放30%的資助金額。當項目完成及證明文件獲接納後，企業可獲發放餘下資助金額。

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資助範圍：涵蓋12類 遙距營商資訊科技方案

1. 網上營商

2. 網上接單和送遞、智能自助服務系統

3. 網上客戶服務和推廣

4. 客戶數碼體驗升級

5. 數碼支付 / 流動裝置零售管理系統

6. 線上 / 雲端財務管理系統

7. 線上 / 雲端人力資源管理系統

8. 遙距文件管理、雲端儲存及遠端存取服務

9. 網上會議工具

10. 虛擬團隊管理和溝通

11. 網絡安全方案

12. 其他線上／度身訂造／ 雲端業務支援系統

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資訊科技服務供應商參考名單：5月15日公布 但不一定要選用

計劃將提供「資訊科技服務供應商參考名單」，為企業提供相關的市場資訊作參考之用。首批參考名單將於5月15日上載計劃網頁，但不應視為政府或計劃秘書處認可或推薦的服務供應商。申請企業選擇參考名單上的服務供應商與否，均不會影響其資助申請結果。

責任編輯：朱悅瀅