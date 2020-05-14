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標普降滙豐評級至A-/A-2　盈利料長時間維持低迷

金融經濟 14:46 2020/05/14

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標普指，即使明年環球經濟強勁復甦，若中美貿易戰持續，香港社會不穩，滙豐仍要面對一個較嚴峻的外圍環境。

國際評級機構標準普爾將滙豐 （00005） 的股票評級下調至「A-/A-2」，前景「穩定」。標普表示，降級源於該行預期滙豐在未來一段長時間盈利前景低迷，加上其大型重組政策，故此滙豐不獲擁有全球大型銀行中最高的信用評級。

標普認為，雖然滙豐的業務地域及客戶多元化，但全球為阻止新型冠狀病毒擴散，採取社區隔離政策而導致的經濟下滑，相信滙豐無法因此完全「免疫」。

資產負債表相對強勁　業務也廣泛

標普稱，低於預期的利率環境下，信貸費用增加將導致盈利下跌，加上滙豐疲弱的盈利前景及大規模的重組，因此其評級從「A/A-1」下降至「A-/A-2」，並將主要在歐洲和北美的主要運營子公司，發行人信用評級從「AA-/A-1+」降低到「A+/A-1」。

雖然滙豐在其主要地區的經濟風險上升，但其資產負債表相對強勁，業務也廣泛，令其可保持穩健，故予前景「穩定」。

外圍環境仍然嚴峻

標普指，即使明年環球經濟強勁復甦，若中美貿易戰持續，香港社會不穩，滙豐仍要面對一個較嚴峻的外圍環境。

若滙豐三個主要地區，即香港，英國和美國在2020年和2021年的信貸損失比預期嚴重，將考慮降低評級；除非滙豐能展示出可重建收入的清晰路徑，保持資產負債表穩健，才會考慮提高評級。

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