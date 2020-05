▲ 美媒揭CIA報告:中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資

美國媒體《新聞周刊》(Newsweek)報道,美國中央情報局(CIA)相信,中國為爭取更多時間囤積醫療物資,在1月時阻止世界衛生組織(世衛)宣布,新冠肺炎在全球大流行。CIA報告指出,中國威脅世衛,如果宣布全球大流行,將不會與其繼續合作調查新冠肺炎。

《新聞周刊》獨家取得CIA報告,並由2名情報官員確認內容。報告名為「聯合國-中國:世衛關注但未受制於中國」(U.N.-China: WHO Mindful But Not Beholden to China)。

報道稱,該情報官員無法證實,是否由中國國家主席習近平扮演施壓的角色。CIA未有回應報道。中國駐美大使館表示,美方情報「毫無根據」。

世衞發言人林德梅耶(Christian Lindmeier)回應指,不會評論成員國之間的討論,並強調世衛專注保護所有人和地方,以證據為基礎自居;在疫情期間,亦是如此行。

這是西方情報機構第2份報告,質疑中國向世衛施壓。德國《明鏡周刊》(Der Spiegel)上周引述德國情報機構稱,習近平1月21日親自向世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)施壓。

中國外交部未有回應《新聞周刊》報道,但回應《明鏡周刊》時表示,中方領導人於1月21日未曾與譚德塞通話。林德梅耶亦指,譚德塞未在1月20、21日或22日與習近平通話。

《新聞周刊》報道指出,CIA報告與德國情報提及的分析時序吻合。

中國海關總署數據顯示,北京於1月24日至2月29日進口25億套個人防護裝備(PPE),包括逾20億個口罩。同時,中方呼籲,在全球各地的外交部門確保醫療物資有足夠供應。

中國於去年12月31日向世衛通報,有公民感染新冠炎;今年1月3日開始通知美國。北京於1月20日通報,出現首宗人傳人病例。

責任編輯:韓羚