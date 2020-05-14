【私隱不保】 美擬修改 《愛國者法》 FBI可隨意獲得市民網上瀏覽記錄

美國參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）近日敦促參議院盡快通過一項修改提案，讓聯邦調查局（FBI）可以在無須搜查令的狀況下，有權得知美國人的網絡瀏覽歷史，而此舉讓很多美國國民深感不滿，認爲毫無私隱可言。

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麥康奈爾希望透過修改於2001年立下的《愛國者法》，賦予FBI相關權力，方便調查更多網上罪行。根據外媒報導，參議院將於本周就修改提案進行投票程序，相信在短時間内會有定案。

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除了兩黨參議員之外，較保守的民間組織也傳出强烈反對聲音，包括美國公民自由聯盟，以及繁榮美國。有見及此，民主黨參議員羅恩·懷 登（Ron Wyden ）和共和黨參議員史蒂夫·戴恩斯（ Steve Daines）共同提出一項修正案，要求聯邦調查局在獲取或調查民衆網絡瀏覽歷史之前必須獲得搜查令，不過麥康奈爾辦公室暫時沒有回應。

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