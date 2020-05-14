【影視股】影視行業頻獲政策利好復甦在即　中港影視股炒上

▲ 內地影視行業頻獲政策利好，復甦在即，可部署?

內地影視股續迎政策利好，財政部及稅務部今日（14日）發布影視行業稅費政策，且文旅部印發演出、娛樂等場所恢復開放指南。憧憬影視行業復甦，中港兩地影視股集體抽升，當中騰訊 （00700） 旗下的貓眼娛樂 （01896） 日前獲納入MSCI中國小型股指數，股價昨升逾6%，今日亦造好，曾高見12.86元，現報12.7元，漲幅縮窄至1.1%。

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財政部及水務局表示，對納稅人提供電影放映服務取得的收入免徵增值稅；對電影行業企業2020年度發生的虧損，最長結轉年限由5年延長至8年。

電影行業企業限於電影製作、發行和放映等企業，不包括通過互聯網、電信網、廣播電視網等信息網絡傳播電影的企業。

另外，今年免徵文化事業建設費。為支持電影行業發展，將暫免徵收國家電影事業發展專項資金。

影視股頻獲利好消息，港股個股中，阿里影業 （01060） 現升約2%，橙天嘉禾 （01132） 升逾1%，美亞娛樂資訊 （00391） 漲約10%。

A股市場中，萬達電影（深：002739）升1%，華誼兄弟（深：300027）升1%，金逸影視（深：002905）升2.7%，上海電影（滬：601595）。

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