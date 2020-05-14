  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【影視股】影視行業頻獲政策利好復甦在即　中港影視股炒上

金融經濟 14:30 2020/05/14

分享：

內地影視行業頻獲政策利好，復甦在即，可部署?

內地影視股續迎政策利好，財政部及稅務部今日（14日）發布影視行業稅費政策，且文旅部印發演出、娛樂等場所恢復開放指南。憧憬影視行業復甦，中港兩地影視股集體抽升，當中騰訊 （00700） 旗下的貓眼娛樂 （01896） 日前獲納入MSCI中國小型股指數，股價昨升逾6%，今日亦造好，曾高見12.86元，現報12.7元，漲幅縮窄至1.1%。

相關文章：MSCI公布季檢結果　港視入圍、中國新貴維達飈6%飛鶴漲3%

財政部及水務局表示，對納稅人提供電影放映服務取得的收入免徵增值稅；對電影行業企業2020年度發生的虧損，最長結轉年限由5年延長至8年。

電影行業企業限於電影製作、發行和放映等企業，不包括通過互聯網、電信網、廣播電視網等信息網絡傳播電影的企業。

另外，今年免徵文化事業建設費。為支持電影行業發展，將暫免徵收國家電影事業發展專項資金。

影視股頻獲利好消息，港股個股中，阿里影業 （01060） 現升約2%，橙天嘉禾 （01132） 升逾1%，美亞娛樂資訊 （00391） 漲約10%。

A股市場中，萬達電影（深：002739）升1%，華誼兄弟（深：300027）升1%，金逸影視（深：002905）升2.7%，上海電影（滬：601595）。

相關文章：【影視股】中港兩地戲院重開　阿里影業貓眼娛樂大漲6%

相關文章：【閱文業績】閱文績後曾逆市彈15%　大摩：料可維持影視領先地位

A股 香港股票 行業 橙天嘉禾（01132） 阿里影業（01060） 美亞娛樂資訊（00391） 貓眼娛樂（01896） 電影股 指數 騰訊

上一篇文章

標普降滙豐評級至A-/A-2　盈利料長時間維持低迷

下一篇文章

【新股IPO】沛嘉醫療追渣沽攻略　投資界：無貨者可考慮20元追入（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期