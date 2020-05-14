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【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意

商業 14:37 2020/05/14

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保就業計劃在本月25日公開接受申請，並設有熱線1836122。（資料圖片）

中小企在新冠肺炎疫情下經營艱難，港府推出兩輪防疫抗疫基金，助中小企面對時艱，還推出保就業計劃，希望保住中小企員工「飯碗」。保就業計劃在本月25日公開接受申請，並設有熱線1836122，率先向大眾解釋計劃部份內容。但需注意，政府下周仍有詳情公布。

僱主須知：
1. 曾在4至5月份期間裁員，6至8月份再增聘，申請資助的員工人數與3月份相同，可以嗎？
可以。只要人頭（headcount）與3月份相同，即使是新聘或舊有的員工，或未曾擁有強積金戶口的員工都可以，而補貼只會發放至僱主的戶口。

2. 僱員6至8月份的薪金可以少於指定月份（12至3月）嗎？
可以。政府只會根據提交的指定月份薪金，發放補貼予僱主、助其支薪予僱員。不過，亦建議僱主按指定月份的薪金支薪。惟暫時未見有任何強制性規定，仍有待港府下星期公布詳情。

3. 網上申請需填寫哪些資料和繳交文件？
僱員的基本資料，文件需待下周公布。

【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思

自僱人士須知：
1. 僱主同時為受薪的自僱人士，可以申請自僱人士的一筆過7,500元的資助嗎？
可以。但需要留意，僱主在領取自僱人士資助後，不可以領取其他資助。

2. 強積金戶口並沒有每月供款，可否申請保就業計劃下的7,500元補貼？
只要強積金戶口在3月31日前已存在，即可申請。

【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍

其實小記昨日曾致電熱線，但發現接通較難，今日約12時半再致電測試，成功接通並向「真人查詢」。不過，小記昨日曾留言姓名和聯絡電話，惟截止目前仍未有任何相關人士回覆。

【保就業計劃】港府設熱線釋疑　小編實測「難搵真人查詢」

記者：馬意文

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