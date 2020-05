【健身室重開】佛州掌上壓式示威「無錢賺就死」(有片)

新冠肺炎疫情下本港實施限聚令,政府早前批准健身室等場所於上周五(8日)重開,令不少健身愛好者終於可重回健身室鍛煉。但美國的疫情未放緩,佛羅里達州仍未重開健身室,有示威者竟到法院門外,以做掌上壓的方式抗議,有教練憂慮生計下更指「無得賺錢就死。」(Give me gains or give me death.)

【美國疫情】7成人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明

美國佛羅里達州於5月4日放寬居家令,已逐步重啟經濟,目前首階段允許零售店及餐飲業重開,健身室則屬於第二階段重開計劃,但該州仍未決定於何時實施。

英國《衛報》報道,一批健身從業員及熱愛健身者本周聚集在佛州清水市(Clearwater)的一家法院外抗議,要求政府加快重開健身室。示威者又進行掌上壓及深蹲等動作,更一邊揮舞著美國國旗。

示威片段

美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國

世衛:新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

有人於示威期間更高舉寫有「無得賺錢就死」(Give me gains or give me death)的標語,疑因疫情下健身室關閉多時,導致其收入大減,表達對當局的不滿。有人更舉起「我們不會遵守」(We will not comply)的標語。

另外,從影片可見,民眾於示威期間不但沒有戴口罩,也沒有遵守社交距離措施,示威者之間的距離非常接近。

【中美貿易戰】特朗普發怒:100份協議都難抵疫情損失

【美國疫情】特朗普據報想改計法 壓低死亡數字

有網民更諷刺示威者,指他們當街做掌上壓是有違示威目的。網民指他們既然可在街道上做掌上壓,代表一樣可在家中健身,根本無必要重開健身室。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

▲ 佛羅里達州仍未重開健身室,有示威者竟到法院門外,以做掌上壓的方式抗議。

責任編輯:鄭錦玲