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【健身室重開】佛州掌上壓式示威「無得操肌就死」(有片)

環球社會熱點 14:27 2020/05/14

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新冠肺炎疫情下本港實施限聚令，政府早前批准健身室等場所於上周五（8日）重開，令不少健身愛好者終於可重回健身室鍛煉。但美國的疫情未放緩，佛羅里達州仍未重開健身室，有示威者竟到法院門外，以做掌上壓的方式抗議，有教練更指「無得操肌就死。」（Give me gains or give me death.）

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美國佛羅里達州於5月4日放寬居家令，已逐步重啟經濟，目前首階段允許零售店及餐飲業重開，健身室則屬於第二階段重開計劃，但該州仍未決定於何時實施。

英國《衛報》報道，一批健身從業員及熱愛健身者本周聚集在佛州清水市（Clearwater）的一家法院外抗議，要求政府加快重開健身室。示威者又進行掌上壓及深蹲等動作，更一邊揮舞著美國國旗。

示威片段

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佛羅里達州仍未重開健身室，有示威者竟到法院門外，以做掌上壓的方式抗議。

有人於示威期間更高舉寫有「無得操肌就死」（Give me gains or give me death）及「我們不會遵守」（We will not comply）的標語，表達對當局的不滿。

另外，從影片可見，民眾於示威期間不但沒有戴口罩，也沒有遵守社交距離措施，示威者之間的距離非常接近。

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有網民更諷刺示威者，指他們當街做掌上壓是有違示威目的。網民指他們既然可在街道上做掌上壓，代表一樣可在家中健身，根本無必要重開健身室。

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責任編輯：鄭錦玲

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