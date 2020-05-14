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【新冠肺炎】世衛稱新冠病毒或永不消失　中國科學家早於16日前已提出

環球政經 14:00 2020/05/14

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世界衛生組織公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周三（13日）表示，新型冠狀病毒可能成為風土病，或永遠不會消失，就如愛滋病毒（HIV）一樣。瑞安稱，他們仍希望若然成功研發有效疫苗，並分發給有需要的人，或有機會消滅病毒，但他同時提醒，其他疾病如麻疹，即使有疫苗，也未能完全消失，提醒即使研發出新型冠狀病毒的疫苗，各國仍要努力控制疫情。

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事實上，早於16日前(4月27日)就有媒體報導，有頂尖的中國科學家指，新型冠狀病毒不會完全被清除，越來越多共識是病原體可能會像流感一樣，會再次襲來。科學家認為，這種新病毒不太可能像它的近親SARS一樣，在17年前消失，因為部分感染者沒有出現發燒的明顯症狀，而這些無症狀攜帶者令病毒難以完全遏制傳播。中國醫學科學院病原生物所所長金奇表示，「新冠病毒很可能會與人類長期共存，成為季節性疾病，並在人體中持續存在。」

 

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撰文 : 國際組

媒體 中國 沙士 新冠肺炎疫情 發燒 流感 新冠肺炎 疫情 冠狀病毒 麻疹

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