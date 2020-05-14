7成美國人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

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【日本疫情】擬補貼停工民眾8成月薪 上限2.3萬
多國開始追究新冠肺炎疫情爆發是誰責任之際，美國有民調顯示，近7成美國人都認為，中國政府對於新冠肺炎疫情的傳播需負上「一部份」或「大部份」的責任，更認為中國應為疫情接受懲罰。
美國之音引述一份由非營利組織The Victims of Communism Memorial Fund及民調機構YouGov的民調顯示，69%受訪者認為，中國政府應為新冠肺炎疫情負上「一部份」或「大部份」的責任。此民調訪問了1,382名美國成年人。
有71%受訪者認為，中國應因新冠肺炎疫情全球大流行，而接受懲罰。
至於應接受那些懲罰，有25%受訪者認為，華府應禁止中國官員入境美國；32%人認為，美國不應向中國持有的美國國債支付利息；33%認為應對中國貨徵收額外關稅；41%認為中國應接受國際制裁。
有51%受訪者亦認為，中國政府應向受疫情影響的國家作賠償。
另外，在疫情全球大流行的背景下，有67%受訪美國人指，會把中國看作競爭對手或敵人，亦有43%受訪者指，因為疫情對中國政府持負面看法。
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責任編輯：楊心悅