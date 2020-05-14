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7成美國人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

環球社會熱點 16:28 2020/05/14

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【美國疫情】7成人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

多國開始追究新冠肺炎疫情爆發是誰責任之際，美國有民調顯示，近7成美國人都認為，中國政府對於新冠肺炎疫情的傳播需負上「一部份」或「大部份」的責任，更認為中國應為疫情接受懲罰。

美國之音引述一份由非營利組織The Victims of Communism Memorial Fund及民調機構YouGov的民調顯示，69%受訪者認為，中國政府應為新冠肺炎疫情負上「一部份」或「大部份」的責任。此民調訪問了1,382名美國成年人。

美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

有71%受訪者認為，中國應因新冠肺炎疫情全球大流行，而接受懲罰。

至於應接受那些懲罰，有25%受訪者認為，華府應禁止中國官員入境美國；32%人認為，美國不應向中國持有的美國國債支付利息；33%認為應對中國貨徵收額外關稅；41%認為中國應接受國際制裁。

俄羅斯疫情死亡率低得離奇 世衛也質疑

【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失 

有51%受訪者亦認為，中國政府應向受疫情影響的國家作賠償。

另外，在疫情全球大流行的背景下，有67%受訪美國人指，會把中國看作競爭對手或敵人，亦有43%受訪者指，因為疫情對中國政府持負面看法。

特朗普據報想改計法 壓低美國死亡數字

特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

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責任編輯：楊心悅

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