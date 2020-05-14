口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明

▲ 口罩遇新冠肺炎病毒會發光 或者好過做病毒檢測 哈佛MIT聯手新發明（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，戴口罩成為新常態，病毒檢測卻不是人人都有得做。美國哈佛大學、麻省理工大學（MIT）則研究將口罩病毒檢測結合，嘗試發明一款新口罩，口罩接觸帶有新冠病毒的口水後會發出螢光，提示有危險。

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哈佛大學與MIT聯合團隊早已推出創新發明，加強寨卡病毒和伊波拉病毒檢測，今次他們期望在新冠肺炎疫情中再下一城。團隊正研發一款口罩，只要戴口罩的人體內有新冠病毒，呼吸、咳嗽和打噴嚏後，口罩與帶有病毒口水接觸就會發出螢光。

發光口罩一旦研發成功，項目負責人Jim Collins相信，會有助填補量度體溫等其他檢測方法的漏洞。他稱，病毒檢測口罩可以在機場安檢、候機時一直使用，又可供民眾上班途中使用，醫院更可用來招呼病人，找出誰感染了病毒。

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此外，醫生也理論上也可使用發光口罩，現場為病人診斷是否患上新冠肺炎，毋須再把樣本送到化驗室。這種快速測試能力對控制疫情至關重要。

Jim Collins指，發光口罩研發僅處於初始階段，但至今測試結果都令人欣喜。團隊亦正探索發光口罩設計方案，討論要否設計一款全新口罩，還是開發一種附加產品，適用於現有各種口罩上。

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責任編輯：方圓之