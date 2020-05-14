【網民熱話】如收回海洋公園起樓　新樓盤可叫海．之豚？

海洋公園近日尋求政府54億元注資方案，稱目前經營困難，如到6月時未獲任何撥款，海洋公園有機會面臨倒閉，事件引起社會廣泛討論。有連登網民率先構思海洋公園的新發展，認為海洋公園地段矜貴，如建樓一定可大賺一筆，事實上這種聲音於2003年前已出現過，當年海洋公園年度虧損4,100萬元。話雖如此，帖文中亦有網民認為海洋公園是集體回憶，不捨得其就此倒閉。

有網民指出，當年荔園結業後，地皮改建成現時的盈暉臺，說不定他日海洋公園也可改為「海洋花園」，另有網民幽默指「新樓盤」可稱為「海．之豚」，但會所中有熊貓、海豚，但戶主每月要交一萬蚊天價管理費。

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其他網民留言：

武漢ＸＸＸ：

笪地咁大

2個站到中環

起個太古城出黎

賣4萬蚊尺

小心ＸＸ：

海洋港

sell 保育海洋生物

但上面都係樓盤

XooＸＸＸ：

果度半山地段

背山面海

5分鐘出金鐘

除左起樓我真係諗唔到第樣

工程ＸＸＸ：

新樓盤

海.之豚

會所有熊貓海豚

但位位一萬蚊管理費

切完ＸＸ：

前車可鑑，當年荔園摺咗變成而家嘅盈暉臺，

他日海洋公園摺埋可以改建成大型屋苑“海洋花園”？

J.SheＸＸＸ：

參考附近, 新樓應該要六萬蚊呎起

話想起公屋居屋嗰啲睇下google map附近係咩嚟

白虎ＸＸＸ：

海洋花園

賣地起私樓 有山有水

仲有登山纜車

原帖文：海洋公園收左皮，塊地用嚟做咩好？

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