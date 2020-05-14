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挪威財富基金黑名單新增嘉能可等大宗商品企業　全球氣候為投資主要考量

金融經濟 13:32 2020/05/14

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挪威財富基金因減碳考量，排除嘉能可導尿管大宗商品巨頭。

據路透報道，資金規模達1萬億美元的挪威財富基金從其投資組合中，剔除包括嘉能可(Glencore)和英美資源集團(Anglo American)在內的部分大宗商品企業，因對這些公司使用與生產煤炭感到不滿。此外，該基金亦以使用煤炭為由，排除德國公用事業萊茵集團(RWE)、南非石化公司Sasol和荷蘭企業AGL Energy。

挪威財富基金目前持有約1.5%的全球上市股票，會在宣布任何排除行動前出脫持倉，以避免市場過度波動。

挪威議會去年6月同意收緊當前挪威財富基金對炭投資的限制，排除每年開採逾2000萬噸煤炭，或以煤炭發電超過10GW的企業。數據顯示，截至去年底，挪威財富基金持有價值16億美元的這些企業股份。周三（13日）通告反映該基金執行更嚴謹的規定。

另該基金還將另一組企業必和必拓、Uniper、意大利國家電力公司(Enel)和Vistra Energy放入之後可能排除的觀察名單，視乎他們是否未解決使用或生產煤炭的問題而作決定。截至去年底，基金對這組企業持倉的價值為39億美元。

報道指，這反映長期投資者愈來愈重視氣候因素的考量。

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