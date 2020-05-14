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【騰訊業績】大行齊看好騰訊再創新高 最牛的一間目標價係...

股樓投資 14:50 2020/05/14

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疫情居家令遊戲消費增加，推動騰訊（00700） 交出強勁季度業績，首季收入按年增長26%至1,080.7億元人民幣，Non-IFRS（非國際財務報告準則）純利升29%至270.8億元人民幣，均勝市場預期。業績公布後，多間大行全綫唱好騰訊，普遍上調目標價至500元以上，高於歷史高位476.6元。騰訊今日持續造好，截至1點半升1%報433.6元。

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當中，匯豐證券升騰訊目標價至559元，是最樂觀的大行。該行指騰訊首季業績強勁，其穩健的遊戲和社交廣告業務抵銷了雲計算和支付業務方面的弱勢。該行指，新遊戲《地下城與勇士》手遊將於夏季推出，加上《王者榮耀》及《和平精英》兩款遊戲，應可保持其發展勢頭，並足以抵銷其不利影響。該行將其2020至2022年預測非通用會計準則淨收入上調2至4％。匯證指，在４月的最後一周，平均每日商業交易恢復到2019年末的水平，因此認為其金融科技服務收入將在未來幾個季度加速增長。該行維持其「買入」評級，將目標價由511元上調9％至559元。

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高盛則表示，集團首季手遊及網絡遊戲收入分別按年增長64％及下跌15%，相信新型冠狀病毒肺炎疫情令遊戲業務在全球範圍內擴展，因為用戶花費的時間持續轉移至線上。同時，隨著騰訊期望通過國際的開發商等共同開發全球流行的遊戲，去進一步擴大集團的國際影響力，高盛認為，集團已轉變成為一個全面的全球娛樂平台。該行又指，考慮到集團首季業績好過預期，加上網絡遊戲及廣告業務前景樂觀，因此上調2020年至2022年的收入預測2％，並上調該股目標價5%，由原來的494元升至520元，評級維持「買入」。

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瑞信則指，騰訊首季收入及盈利均優於市場及該行預期，而手遊業務收入表現強勁，更大幅增長64％，雖然宏觀前景不明朗，但該行相信遊戲及支付業務等，將能增加盈利增長的能見度，故上調騰訊2020及2021年度盈利預測８％及４％，並將目標價則由500元，上調至540元，維持「優於大市」評級。報告又指，遞延收入未來數季將支持盈利強勁增長，同時新手遊如《地下城與勇士》將於夏季推出，而ＬｏＬＭ或於今年第四季或明年初推出，此外，金融科技業務長遠的增長潛力及擴展微信生態系統中的廣告資源，均有利騰訊。

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撰文 : 投資組

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