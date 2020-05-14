美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國

▲ 美國14個州的共和黨檢察長去信特朗普，要求聯邦政府與州政府聯手合作，要求中國就新冠肺炎疫情帶來的損失負責任。

美國的新冠肺炎疫情持續，造成超過139萬人確診及8.4萬人死亡。美國總統特朗普於社交媒體Twitter發火炮轟，指與中國簽訂100份貿易協議，也難抵疫情損失。美國14個州的共和黨檢察長更去信特朗普，要求聯邦政府與州政府聯手合作，要求中國就新冠肺炎疫情帶來的損失負責任。

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美聯社報道，14個州共和黨籍的檢察長於周三（13日）去信總統特朗普（Donald Trump），批評中國政府未有就疫情提供資訊，或提供了錯誤資訊，導致疫情擴散。

他們更於信中表示：

新冠病毒的傳播嚴重傷害美國各州，大量民眾遭病毒折磨及死亡，各州經濟實際上已停擺。

（The spread of COVID-19 has grievously harmed each of our States. Many of our citizens have suffered and died from this virus. Our economies have been effectively shut down.）

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佛羅里達州檢察長穆迪（Ashley Moody）和南卡羅來納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）發起聯署，佐治亞州、阿拉斯加州及阿肯色州等12州的檢察長亦參與。

雖然上述聯署的檢察長均為共和黨人，但穆迪表示尋求賠償是人人都關心的問題，更指希望民主黨籍的各州檢察長也會加入聯署，促使中國以某種形式為疫情負責。

信中更建議聯邦及各州政府研究共享信息及資源，並因應疫情考慮，在法律、經濟、外交等方面會向中國採取甚麼措施。但特朗普仍未就聯署作出回應。

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中國於去年12月31日向世界衛生組織通報疫情，於今年1月3日與美國疾控中心聯繫，並於1月8日確定病原體為新型冠狀病毒。

中國政府亦多次否認瞞報疫情。外交部駐香港公署特派員謝鋒於《華爾街日報》發表標題為「中國希望助全球對抗冠狀病毒」（China Wants to Help the World Fight Coronavirus）的文章，指疫情將全球推向未知領域，中國作爲遭首波衝擊的國家率先參與閉卷考試，並為其後參與開卷考試國家的抗疫決策提供信息。

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▲ 美國總統特朗普於社交媒體Twitter發火炮轟，指與中國簽訂100份貿易協議，也難抵疫情損失。

責任編輯：何穎兒