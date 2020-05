美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國

▲ 美國14個州的共和黨檢察長去信特朗普,要求聯邦政府與州政府聯手合作,要求中國就新冠肺炎疫情帶來的損失負責任。

美國的新冠肺炎疫情持續,造成超過139萬人確診及8.4萬人死亡。美國總統特朗普於社交媒體Twitter發火炮轟,指與中國簽訂100份貿易協議,也難抵疫情損失。美國14個州的共和黨檢察長更去信特朗普,要求聯邦政府與州政府聯手合作,要求中國就新冠肺炎疫情帶來的損失負責任。

美聯社報道,14個州共和黨籍的檢察長於周三(13日)去信總統特朗普(Donald Trump),批評中國政府未有就疫情提供資訊,或提供了錯誤資訊,導致疫情擴散。

他們更於信中表示:

新冠病毒的傳播嚴重傷害美國各州,大量民眾遭病毒折磨及死亡,各州經濟實際上已停擺。

(The spread of COVID-19 has grievously harmed each of our States. Many of our citizens have suffered and died from this virus. Our economies have been effectively shut down.)

佛羅里達州檢察長穆迪(Ashley Moody)和南卡羅來納州檢察長威爾遜(Alan Wilson)發起聯署,佐治亞州、阿拉斯加州及阿肯色州等12州的檢察長亦參與。

雖然上述聯署的檢察長均為共和黨人,但穆迪表示尋求賠償是人人都關心的問題,更指希望民主黨籍的各州檢察長也會加入聯署,促使中國以某種形式為疫情負責。

信中更建議聯邦及各州政府研究共享信息及資源,並因應疫情考慮,在法律、經濟、外交等方面會向中國採取甚麼措施。但特朗普仍未就聯署作出回應。

中國於去年12月31日向世界衛生組織通報疫情,於今年1月3日與美國疾控中心聯繫,並於1月8日確定病原體為新型冠狀病毒。

中國政府亦多次否認瞞報疫情。外交部駐香港公署特派員謝鋒於《華爾街日報》發表標題為「中國希望助全球對抗冠狀病毒」(China Wants to Help the World Fight Coronavirus)的文章,指疫情將全球推向未知領域,中國作爲遭首波衝擊的國家率先參與閉卷考試,並為其後參與開卷考試國家的抗疫決策提供信息。

▲ 美國總統特朗普於社交媒體Twitter發火炮轟,指與中國簽訂100份貿易協議,也難抵疫情損失。

