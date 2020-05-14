MSCI推5大創新主題指數　覆蓋基因組學、金融科技等領域

▲ MSCI將攜手方舟投資公司推5個新指數。

MSCI將攜手方舟投資公司，推出5個聚焦創新領域的指數，這些指數追蹤的公司來自數個熱門領域，包括自動化技術、基因組學、金融科技及下一代互聯網。

創新主題指數：

Index指數 指數成份 MSCI ACWI IMI自動化技術與產業創新指數 根據相關指數方法準則，有望透過技術創新開發新產品和服務獲得可觀收益的公司，涉及範疇包括 工業自動化、製造業、運輸、能源耗用、能源儲存、能源生產，以及人工智能和機器學習。 MSCI ACWI IMI基因組創新指數 根據相關指數方法準則，有望在以下範疇開發新產品和服務並獲得可觀收益的公司，包括 基因排序、合成、分析或測量儀器、實現生物計算、生物信息學、分子診斷及農業生物技術。 MSCI ACWI IMI 下一代互聯網創新指數 根據相關指數方法準則，有望透過以下方式獲得可觀收益的公司，包括由 技術基建向雲端轉移；增加應用共享技術、基建和服務；以及增加採用基於互聯網的產品和服務、新付款方式、大數據、物聯網和社交媒體。 MSCI ACWI IMI金融科技創新指數 根據相關指數方法準則，有望在金融技術創新領域開發新產品和服務並獲得可觀收益的公司。 MSCI ACWI IMI創新指數 透過以規則為本、高度多元化和透明的指數大量投資於以下主題的公司，包括： 自動化技術與產業創新、基因組創新、金融科技創新，以及下一代互聯網創新。

MSCI主題指數主管Stephanie Mattatia表示，科技進步、衞生危機、科學發現及商業和消費者行為的轉變將持續改變全球發展形態。鑑於主題投資仍具增長潛力並備受投資者關注，因此推出這些新指數。

方舟投資創辦人、行政總裁兼投資總監Catherine Wood認為，人工智能、機械人、儲能、基因排序和區塊鏈是顛覆性的創新技術，將於未來五至十年改變世界的運作方式。

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編輯：陳華