  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

MSCI推5大創新主題指數　覆蓋基因組學、金融科技等領域

金融經濟 13:03 2020/05/14

分享：

MSCI將攜手方舟投資公司推5個新指數。

MSCI將攜手方舟投資公司，推出5個聚焦創新領域的指數，這些指數追蹤的公司來自數個熱門領域，包括自動化技術、基因組學、金融科技及下一代互聯網。

創新主題指數：

Index指數 指數成份
MSCI ACWI IMI自動化技術與產業創新指數 根據相關指數方法準則，有望透過技術創新開發新產品和服務獲得可觀收益的公司，涉及範疇包括工業自動化、製造業、運輸、能源耗用、能源儲存、能源生產，以及人工智能和機器學習。
MSCI ACWI IMI基因組創新指數 根據相關指數方法準則，有望在以下範疇開發新產品和服務並獲得可觀收益的公司，包括基因排序、合成、分析或測量儀器、實現生物計算、生物信息學、分子診斷及農業生物技術。
MSCI ACWI IMI 下一代互聯網創新指數 根據相關指數方法準則，有望透過以下方式獲得可觀收益的公司，包括由技術基建向雲端轉移；增加應用共享技術、基建和服務；以及增加採用基於互聯網的產品和服務、新付款方式、大數據、物聯網和社交媒體。
MSCI ACWI IMI金融科技創新指數 根據相關指數方法準則，有望在金融技術創新領域開發新產品和服務並獲得可觀收益的公司。
MSCI ACWI IMI創新指數 透過以規則為本、高度多元化和透明的指數大量投資於以下主題的公司，包括：自動化技術與產業創新、基因組創新、金融科技創新，以及下一代互聯網創新。

MSCI主題指數主管Stephanie Mattatia表示，科技進步、衞生危機、科學發現及商業和消費者行為的轉變將持續改變全球發展形態。鑑於主題投資仍具增長潛力並備受投資者關注，因此推出這些新指數。

方舟投資創辦人、行政總裁兼投資總監Catherine Wood認為，人工智能、機械人、儲能、基因排序和區塊鏈是顛覆性的創新技術，將於未來五至十年改變世界的運作方式。

相關文章：中金推出「中金香港股票基金」 港股佔比達7成

相關文章：【汽車股】中金看好次季高檔車銷售 薦中升、永達

編輯：陳華

基建 人工智能 物聯網 雲端 雲端 機器學習 大數據 指數 區塊鏈 機械人

上一篇文章

日清獲大和野村升目標價

下一篇文章

中金推出「中金香港股票基金」 港股佔比達7成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌516點　恒指黑期跌93點守24000關（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）