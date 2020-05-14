世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

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俄羅斯疫情死亡率低得離奇 世衛也質疑
新冠肺炎疫情全球大流行，醫學界致力研發有關新冠肺炎疫苗及藥物，望令新冠肺炎疫情消退。不過，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）則警告，新冠肺炎很可能永遠不會消失，就如愛滋病一樣。
WHO緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）指，有些疫病即使有疫苗，亦未能完全消失，故此即使成功研發有關新冠肺炎疫苗，各國仍需努力控制疫情。
瑞安表示：
「這種病毒很可能變成社區中的另一種風土病，而且這種病毒可能永遠也不會消失。」
（This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away.)
瑞安估計，新冠肺炎最終可能與愛滋病一樣，永遠不會消失。瑞安又指，不太相信各界對於新冠肺炎何時會消失的估算。
然而，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍指，新冠肺炎疫情有可能受控。
譚德塞表示：
「（疫情的）軌跡掌握在我們手中，而這是每個人的事情，我們都應為制止這種流行病作出貢獻。」
（The trajectory is in our hands, and it's everybody's business, and we should all contribute to stop this pandemic.）
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責任編輯：林嘉莉