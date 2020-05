▲ 世衛:新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

新冠肺炎疫情全球大流行,醫學界致力研發有關新冠肺炎疫苗及藥物,望令新冠肺炎疫情消退。不過,世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)則警告,新冠肺炎很可能永遠不會消失,就如愛滋病一樣。

WHO緊急項目負責人瑞安(Mike Ryan)指,有些疫病即使有疫苗,亦未能完全消失,故此即使成功研發有關新冠肺炎疫苗,各國仍需努力控制疫情。

瑞安表示:

「這種病毒很可能變成社區中的另一種風土病,而且這種病毒可能永遠也不會消失。」

(This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away.)

瑞安估計,新冠肺炎最終可能與愛滋病一樣,永遠不會消失。瑞安又指,不太相信各界對於新冠肺炎何時會消失的估算。

然而,世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)仍指,新冠肺炎疫情有可能受控。

譚德塞表示:

「(疫情的)軌跡掌握在我們手中,而這是每個人的事情,我們都應為制止這種流行病作出貢獻。」

(The trajectory is in our hands, and it's everybody's business, and we should all contribute to stop this pandemic.)

