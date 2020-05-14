戰鬥民族死亡率低得奇 世衛也質疑俄羅斯疫情數字

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【美國疫情】7成人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）俄羅斯疫情大爆發。俄羅斯確診人數增至逾24萬，全球第二僅次美國。但俄羅斯疫情至今只有2,200多人死亡，死亡率不足1%，遠遠低於疫情規模相約國家。俄羅斯疫情死亡率如此之低，世界衛生組織（WHO）也感到奇怪。世衛組織正接觸俄羅斯政府，嘗試研究統計是否出了問題。
俄羅斯疫情規模近日急劇擴大，每日新增超過1萬人確診新冠肺炎。美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至周三（13日），俄羅斯確診人數已達到24.2萬人，取代23.1萬人確診之英國，成為全球第二。
然而，俄羅斯疫情至今只有2,212人死亡，意味死亡率僅0.9%。俄羅斯是全球10個超過10萬人確診國家中，唯一死亡率不足1%者，數字甚至遠遠低於病毒檢測公認做得到位之德國、南韓。
|俄羅斯新冠肺炎疫情死亡率奇低
|國家
|確診人數
|死亡人數
|死亡率
|美國
|1,390,406
|84,119
|6.0%
|俄羅斯
|242,271
|2,212
|0.9%
|英國
|230,986
|33,264
|14.4%
|西班牙
|228,691
|27,104
|11.9%
|意大利
|222,104
|31,106
|14.0%
|德國
|174,098
|7,861
|4.5%
|南韓
|10,991
|260
|2.4%
|截至香港時間5月14日上午
|資料來源：約翰霍普金斯大學
俄羅斯疫情死亡率之低令人好奇，世衛組織也嘗試向俄羅斯政府了解。世衛組織駐俄羅斯首席代表Melita Vujnovic稱，組織正與俄方密切磋商，研究「是否有違漏」。
世衛組織4月發佈指引，敦促各國把新冠病毒「引致死亡、推斷引致死亡，或促成死亡」病例，都列入疫情死亡統計。
俄羅斯副總理Tatyana Golikova日前否認低估死亡數字，指俄方並沒操縱數據。但俄羅斯衛生部周三表示，俄方遵從國際統計規則，以確診新冠肺炎死者直接死因（例如急性血管疾病）作為統計依據。
不過，俄羅斯近日努力為民眾做病毒測試，也是壓低疾情死亡率因素。俄羅斯近日數據顯示，新增確診患者之中多達40%人都沒有病徵，意味他們普遍為年輕人，面對新冠病毒存活率高。
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責任編輯：方圓之