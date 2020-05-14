  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

戰鬥民族死亡率低得奇 世衛也質疑俄羅斯疫情數字

環球社會熱點 14:16 2020/05/14

分享：

俄羅斯新冠肺炎疫情死亡率低得離奇 世衛也質疑

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）俄羅斯疫情大爆發。俄羅斯確診人數增至逾24萬，全球第二僅次美國。但俄羅斯疫情至今只有2,200多人死亡，死亡率不足1%，遠遠低於疫情規模相約國家。俄羅斯疫情死亡率如此之低，世界衛生組織（WHO）也感到奇怪。世衛組織正接觸俄羅斯政府，嘗試研究統計是否出了問題。

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失

俄羅斯疫情規模近日急劇擴大，每日新增超過1萬人確診新冠肺炎。美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至周三（13日），俄羅斯確診人數已達到24.2萬人，取代23.1萬人確診之英國，成為全球第二。

然而，俄羅斯疫情至今只有2,212人死亡，意味死亡率僅0.9%。俄羅斯是全球10個超過10萬人確診國家中，唯一死亡率不足1%者，數字甚至遠遠低於病毒檢測公認做得到位之德國、南韓。

特朗普禦用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

美媒：特朗普曾質疑 美國死亡病例報大數

俄羅斯新冠肺炎疫情死亡率奇低
國家 確診人數 死亡人數 死亡率
美國 1,390,406 84,119 6.0%
俄羅斯 242,271 2,212 0.9%
英國 230,986 33,264 14.4%
西班牙 228,691 27,104 11.9%
意大利 222,104 31,106 14.0%
德國 174,098 7,861 4.5%
南韓 10,991 260 2.4%
截至香港時間5月14日上午
資料來源：約翰霍普金斯大學

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

俄羅斯疫情死亡率之低令人好奇，世衛組織也嘗試向俄羅斯政府了解。世衛組織駐俄羅斯首席代表Melita Vujnovic稱，組織正與俄方密切磋商，研究「是否有違漏」。

世衛組織4月發佈指引，敦促各國把新冠病毒「引致死亡、推斷引致死亡，或促成死亡」病例，都列入疫情死亡統計。

口罩工廠取消特朗普到訪 擔心工人染病

武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

俄羅斯副總理Tatyana Golikova日前否認低估死亡數字，指俄方並沒操縱數據。但俄羅斯衛生部周三表示，俄方遵從國際統計規則，以確診新冠肺炎死者直接死因（例如急性血管疾病）作為統計依據。

不過，俄羅斯近日努力為民眾做病毒測試，也是壓低疾情死亡率因素。俄羅斯近日數據顯示，新增確診患者之中多達40%人都沒有病徵，意味他們普遍為年輕人，面對新冠病毒存活率高。

普京發言人確診 一個月前與普京有接觸

無懼疫情反彈 南韓人清晨排隊搶購Chanel手袋（有片）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之

相關文章

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
今日
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失
今日
【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失
【美國疫情】特朗普據報想改計法 壓低死亡數字
今日
【美國疫情】特朗普據報想改計法 壓低死亡數字
【美國疫情】特朗普禦用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」
今日
【美國疫情】特朗普禦用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
2020/05/13
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
疫情 傳染病 俄羅斯 新冠肺炎疫情 世界衞生組織 美國 英國 西班牙 意大利 德國

上一篇文章

【美國疫情】7成人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

下一篇文章

口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【美股午市】兩利淡夾擊美股 道指曾瀉逾600點
【美股午市】兩利淡夾擊美股 道指曾瀉逾600點
【美國疫情分佈圖】137萬確診 多州解封疫情反彈
【美國疫情分佈圖】137萬確診 多州解封疫情反彈
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招
新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間14:00）
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%