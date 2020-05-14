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俄羅斯疫情死亡率低得離奇 世衛也質疑

環球社會熱點 12:43 2020/05/14

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俄羅斯新冠肺炎疫情死亡率低得離奇 世衛也質疑

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）俄羅斯疫情大爆發。俄羅斯確診人數增至逾24萬，全球第二僅次美國。但俄羅斯疫情至今只有2,200多人死亡，死亡率不足1%，遠遠低於疫情規模相約國家。俄羅斯疫情死亡率如此之低，世界衛生組織（WHO）也感到奇怪。世衛組織正接觸俄羅斯政府，嘗試研究統計是否出了問題。

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失

俄羅斯疫情規模近日急劇擴大，每日新增超過1萬人確診新冠肺炎。美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至周三（13日），俄羅斯確診人數已達到24.2萬人，取代23.1萬人確診之英國，成為全球第二。

然而，俄羅斯疫情至今只有2,212人死亡，意味死亡率僅0.9%。俄羅斯是全球10個超過10萬人確診國家中，唯一死亡率不足1%者，數字甚至遠遠低於病毒檢測公認做得到位之德國、南韓。

特朗普禦用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

美媒：特朗普曾質疑 美國死亡病例報大數

俄羅斯新冠肺炎疫情死亡率奇低
國家 確診人數 死亡人數 死亡率
美國 1,390,406 84,119 6.0%
俄羅斯 242,271 2,212 0.9%
英國 230,986 33,264 14.4%
西班牙 228,691 27,104 11.9%
意大利 222,104 31,106 14.0%
德國 174,098 7,861 4.5%
南韓 10,991 260 2.4%
截至香港時間5月14日上午
資料來源：約翰霍普金斯大學

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

俄羅斯疫情死亡率之低令人好奇，世衛組織也嘗試向俄羅斯政府了解。世衛組織駐俄羅斯首席代表Melita Vujnovic稱，組織正與俄方密切磋商，研究「是否有違漏」。

世衛組織4月發佈指引，敦促各國把新冠病毒「引致死亡、推斷引致死亡，或促成死亡」病例，都列入疫情死亡統計。

口罩工廠取消特朗普到訪 擔心工人染病

武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

俄羅斯副總理Tatyana Golikova日前否認低估死亡數字，指俄方並沒操縱數據。但俄羅斯衛生部周三表示，俄方遵從國際統計規則，以確診新冠肺炎死者直接死因（例如急性血管疾病）作為統計依據。

不過，俄羅斯近日努力為民眾做病毒測試，也是壓低疾情死亡率因素。俄羅斯近日數據顯示，新增確診患者之中多達40%人都沒有病徵，意味他們普遍為年輕人，面對新冠病毒存活率高。

普京發言人確診 一個月前與普京有接觸

無懼疫情反彈 南韓人清晨排隊搶購Chanel手袋（有片）

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責任編輯：方圓之

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間13:00）

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