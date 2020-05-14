【疫市營商】酒店預約平台Luxxzy為疫後吸客　分享旅遊回憶送500元酒店現金券

▲ 旅遊酒店預約平台Luxxzy推出#TravelMemory活動，當中獲評為最精彩的旅遊回憶，將獲贈蘇梅五星級酒店住宿（X2 Koh Samui - A Spa Retreat）連無限任做Spa套票。圖為該酒店。（Luxxzy網站圖片）

雖然暫時仍未能出外旅遊，但旅遊網已開始為疫後旅行吸客。旅遊酒店預約平台Luxxzy推出#TravelMemory活動，即日起至2020年5月31日，凡成功遞交旅遊回憶即送500港元酒店現金券乙張，當中獲評為最精彩的旅遊回憶，更將獲贈蘇梅五星級酒店住宿（X2 Koh Samui - A Spa Retreat）連無限任做Spa套票。

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前往https://www.luxxzy.com/zh-hant/travel-memories/，填妥參加表格並分享你最難忘的旅遊經歷，Luxxzy 500港元旅遊禮劵將電郵至你提供的電郵地址，使用期限為2020年10月31日，可用於預訂2021年12月31日或之前入住的酒店住宿。

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Luxxzy又指，已與酒店夥伴合作，為用户提供兩項更具彈性的預訂政策，加快消費者對旅遊恢復信心，包括彈性更改入住日期，讓顧客可以免費更改酒店入住日期兩次；以及48小時免費取消政策，讓顧客可以在預訂時間起的48小時內改變心意並免費取消酒店預訂。

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責任編輯：朱悅瀅