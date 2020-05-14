  • 29°C
香港時間 : 2020514日 (四) 13:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】酒店預約平台Luxxzy為疫後吸客　分享旅遊回憶送500元酒店現金券

商業 12:25 2020/05/14

分享：

旅遊酒店預約平台Luxxzy推出#TravelMemory活動，當中獲評為最精彩的旅遊回憶，將獲贈蘇梅五星級酒店住宿（X2 Koh Samui - A Spa Retreat）連無限任做Spa套票。圖為該酒店。（Luxxzy網站圖片）

雖然暫時仍未能出外旅遊，但旅遊網已開始為疫後旅行吸客。旅遊酒店預約平台Luxxzy推出#TravelMemory活動，即日起至2020年5月31日，凡成功遞交旅遊回憶即送500港元酒店現金券乙張，當中獲評為最精彩的旅遊回憶，更將獲贈蘇梅五星級酒店住宿（X2 Koh Samui - A Spa Retreat）連無限任做Spa套票。

【疫市營商】天際萬豪酒店推出限時6折現金券　嘆盡餐飲、住宿、水療

前往https://www.luxxzy.com/zh-hant/travel-memories/，填妥參加表格並分享你最難忘的旅遊經歷，Luxxzy 500港元旅遊禮劵將電郵至你提供的電郵地址，使用期限為2020年10月31日，可用於預訂2021年12月31日或之前入住的酒店住宿。

【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL

Luxxzy又指，已與酒店夥伴合作，為用户提供兩項更具彈性的預訂政策，加快消費者對旅遊恢復信心，包括彈性更改入住日期，讓顧客可以免費更改酒店入住日期兩次；以及48小時免費取消政策，讓顧客可以在預訂時間起的48小時內改變心意並免費取消酒店預訂。

【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市營商】天際萬豪酒店推出限時6折現金券　嘆盡餐飲、住宿、水療
2020/05/13
【疫市營商】天際萬豪酒店推出限時6折現金券　嘆盡餐飲、住宿、水療
【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL
2020/04/17
【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL
【中小企教室】旅行代理商及職員申請津貼 　有甚麼需注意？（附申請表格）
2020/04/18
【中小企教室】旅行代理商及職員申請津貼 　有甚麼需注意？（附申請表格）
【疫市營商】旅遊銷售轉弱　KKday攻海外「手信」吸客
2020/04/15
【疫市營商】旅遊銷售轉弱　KKday攻海外「手信」吸客
疫情 酒店 旅遊資訊 旅遊行業 SPA

下一篇文章

【疫市營商】港產手機鏡頭品牌　「疫」市轉型售賣護目鏡成功自救
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思
【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意