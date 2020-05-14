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蘋果擬於Apple News加入音頻服務　出版商反應負面

科技 12:21 2020/05/14

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外媒Digiday報道，4間獨立出版商的消息人士透露，過去幾個月，蘋果一直希望他們批准該公司錄製音頻來改造Apple News+。

Apple News（新聞免費版）、Apple News+（付費版）雖然坐擁超過1億用戶，但訂閱表現似乎差強人意。蘋果最近要求出版商，允許該公司針對所提供的內容錄製音頻故事，冀為Apple News+帶來新面貌，但目前尚未有具體推行日期。

外媒Digiday報道，4間獨立出版商的消息人士透露，過去幾個月，蘋果一直希望他們批准該公司錄製音頻來改造Apple News+。惟出版物的文章出現在Apple News+後，再將其變成音頻文章，那就是再利用，當中涉及知識產權問題，故很少出版商或自由撰稿人允許這樣做，除非額外收取費用或許可。

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其中兩名消息人士表示，正計劃主動向蘋果提交音頻稿件來避開問題，但蘋果似乎想要自製音頻，並在Apple News+中播放。有出版商就擔心會影響到付費服務，又質疑沒有任何證據顯示，蘋果News+讀者會想要音頻。

事實上，Google News去年11月已容許用家使用Google Assistant，收聽新聞摘要等音頻內容。故蘋果是次做法並非鮮見，但出版商從Apple News取得的分成一直引人詬病，有50%收入取決於過去30日，訂閱戶投放於其出版內容的時間，而讀者收聽一個音頻的時間，已足以閱讀多篇文章，變相影響出版商收入。

責任編輯：姚慧儀

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