【酒店寒冬】香港半島酒店首季出租率僅14%　關注夏季社會動盪

▲ 【酒店寒冬】香港半島酒店首季出租率僅14% 平均房租4395元跌近27%

大酒店 （00045） 公布，香港半島酒店出租率由2019年第4季的36%，再急跌至2020年第1季的14%，平均可出租客房收入按年大跌85%至616元，按季亦跌64.1%。平均房租按年跌26.6%至4395元，按季則跌8.8%。

主席米高嘉道理指，對疫情在未來數月内可受控抱有希望，並期望貿易戰的影響也會慢慢減退，但仍然關注香港的政局，以及香港在今年夏季可能持續出現更加劇烈的社會動盪。

大酒店股價半日跌4.4%，中午收報6.67元。

辦公室及豪華住宅的租賃業務仍然穩定

米高嘉道理表示，新型冠狀病毒肺炎於今年首季在全球造成巨大的影響。位於紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷、馬尼拉的半島酒店也需要暫時關閉。而泰國鄉村俱樂部和鶉園高爾夫球會也暫停開放，只有高爾夫球場的部分於近日才恢復有限度的營運。

他指，儘管本港的高端零售市場租金仍面臨壓力，集團的辦公室及豪華住宅的租賃業務仍然穩定。在疫情危機下，仍然能保持較低的債務水平和穩健的流動資金。

負面影響仍持續 疫情帶來不明朗前景

大酒店於2月發盈警，鑑於現時情況，若沒有出現任何重大的變化，預期該等負面影響在可見的將來仍然會持續。鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情持續所來帶來的不明朗前景，預期酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，正積極為旗下仍暫時關閉的酒店和物業，籌劃復甦的策略。

【酒店寒冬】半島酒店母企去年少賺60% 料今年首季錄經營虧損

【香港酒店】大酒店連續兩年發半年盈警 有安排員工自願放無薪假（第二版）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩