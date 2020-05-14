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【酒店寒冬】香港半島酒店首季出租率僅14%　大酒店：管理級人員每月放4日無薪假

金融經濟 18:55 2020/05/14

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大酒店 （00045） 公布，香港半島酒店出租率由2019年第4季的36%，再急跌至2020年第1季的14%，平均可出租客房收入按年大跌85%至616元，按季亦跌64.1%，平均房租按年跌26.6%至4395元，按季則跌8.8%。主席米高嘉道理指，對疫情在未來數月内可受控抱有希望，並期望貿易戰的影響也會慢慢減退，但仍然關注香港的政局，以及香港在今年夏季可能持續出現更加劇烈的社會動盪

大酒店股價全日跌3.3%，收報6.75元，成交358萬元。

大酒店回覆本報查詢指，現時沒有縮減人手計劃，但3月至5月期間，管理級人員每月放取4日的無薪假期，而初級員工則每月放取2日的無薪假期。集團亦凍結新的招聘、暫停員工商務出差、減少非必要支出。

對於政府第二輪防疫抗疫基金，大酒店指，確有申請基金的計劃。

辦公室及豪華住宅的租賃業務仍然穩定

米高嘉道理表示，新型冠狀病毒肺炎於今年首季在全球造成巨大的影響。位於紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷、馬尼拉的半島酒店也需要暫時關閉。而泰國鄉村俱樂部和鶉園高爾夫球會也暫停開放，只有高爾夫球場的部分於近日才恢復有限度的營運。

他指，儘管本港的高端零售市場租金仍面臨壓力，集團的辦公室及豪華住宅的租賃業務仍然穩定。在疫情危機下，仍然能保持較低的債務水平和穩健的流動資金。

負面影響仍持續　疫情帶來不明朗前景

大酒店於2月發盈警，鑑於現時情況，若沒有出現任何重大的變化，預期該等負面影響在可見的將來仍然會持續。鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情持續所來帶來的不明朗前景，預期酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，正積極為旗下仍暫時關閉的酒店和物業，籌劃復甦的策略。

【酒店寒冬】半島酒店母企去年少賺60% 料今年首季錄經營虧損

【香港酒店】大酒店連續兩年發半年盈警　有安排員工自願放無薪假（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

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