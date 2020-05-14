【汽車股】中金看好次季高檔車銷售 薦中升、永達

中國汽車銷量續漸恢復，帶相關股份近日反彈，中金研究報告中指出，第 二季度豪華汽車品牌仍能延續跑贏行業的趨勢，重申推薦豪華車經銷商龍頭 中升 （00881） 、永達 （03669） 。

報告指，受到海外疫情和金融市場動盪影響，汽車行業各板塊估值從2月開始下跌， 各板塊估值回落。 其中零部件、經銷商和 H 股整車板塊回調較深。惟3月起股價反彈；到4月下旬至今， 疫情對全年業績影響顯現，盈利預測下修帶動估值迅速攀升。 以前向 12 個月盈利預測計算，目前各版塊估值整體回到合理區間。

中金看好華晨 （ 01114 ） 、廣汽 （ 02238 ） 、長城 （02333） 和吉利 （00175） 。該行解釋，目前H股汽車板塊估值略低於歷史均值的水平，仍有一定估值修復空間。分個股看， 華晨、廣汽H目前估值低於歷史中值，長城H和吉利略高於歷史中值。

另外，汽車經銷商板塊估值已經回到正常水平，但是考慮到豪華品牌銷量快速增長，滲透率不斷提升；同時，商務政策上訂單飽滿，折扣較年初有所回收， 故經銷商受益確定性較高，為估值帶來支撐。

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