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【汽車股】中金看好次季高檔車銷售 薦中升、永達

金融經濟 12:13 2020/05/14

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中金看好汽車板塊仍有上漲空間，薦吉利廣汽等車股。

中國汽車銷量續漸恢復，帶相關股份近日反彈，中金研究報告中指出，第二季度豪華汽車品牌仍能延續跑贏行業的趨勢，重申推薦豪華車經銷商龍頭中升 （00881） 、永達 （03669）

報告指，受到海外疫情和金融市場動盪影響，汽車行業各板塊估值從2月開始下跌，各板塊估值回落。其中零部件、經銷商和H股整車板塊回調較深。惟3月起股價反彈；到4月下旬至今，疫情對全年業績影響顯現，盈利預測下修帶動估值迅速攀升。以前向12個月盈利預測計算，目前各版塊估值整體回到合理區間。

中金看好華晨 01114 、廣汽 02238 、長城 （02333） 和吉利 （00175） 。該行解釋，目前H股汽車板塊估值略低於歷史均值的水平，仍有一定估值修復空間。分個股看，華晨、廣汽H目前估值低於歷史中值，長城H和吉利略高於歷史中值。

另外，汽車經銷商板塊估值已經回到正常水平，但是考慮到豪華品牌銷量快速增長，滲透率不斷提升；同時，商務政策上訂單飽滿，折扣較年初有所回收，故經銷商受益確定性較高，為估值帶來支撐。

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