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實試11個串流平台 消委會提醒煲劇前4大注意

環球政經 18:38 2020/05/14

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疫情期間人人留家，最佳節目莫過於「煲劇」。消委會於3月中至4月對11個電影電視串流平台比較，包括Amazon Prime Video．FOX+、HBO GO、hmvod、myTV SUPER、Netflix、Now E、Viu、Apple iTunes、Google Play、及YouTube。平台月費由47元至138元。除了月費不同，消費者還要留意4大要點。

1 試用期：當中只有3個設7日至1個月的試用期

2 容許幾多部裝置登入：有平台容許最多10部裝罝登入同一帳戶，有的只容許一部裝置登入。有的每月切換裝置亦有限制

3 自動延期：全部平台都有自動續期

4 取消訂閱：有的登入帳戶直接取消，有的要電話熱線或網上客服取消。而取消的生效日期的計算方法各平台都有不同，有的可隨時取消，有的要在下一個收費周期的1至2天前或甚至30天前取消。

 

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撰文 : 高富健

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