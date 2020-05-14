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【中美貿易戰】特朗普：100份中美貿協仍難抵疫情損失 

環球社會熱點 11:23 2020/05/14

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特朗普於社交媒體Twitter上再發文，指出縱使與中國簽訂100份貿易協議，也難以抵償疫情帶來的損失。

美國的新冠肺炎疫情仍持續，增至超過8.4萬人死亡。中美近期就疫情源頭再起爭端，中美關係加劇緊張。美國總統特朗普於社交媒體Twitter上再發文，形容與中國貿易是很昂貴的事，更指出縱使與中國簽訂100份貿易協議，也難以抵償疫情帶來的損失。

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【中美角力】美國再指責中國黑客 圖竊疫苗研究

特朗普（Donald Trump)於社交媒體Twitter上發文表示，中美剛達成貿易協議不久，墨水幾乎也未乾，就已遇到「來自中國的疫情。」（the plague from China）他強調自己很久之前已說過，與中國貿易是件很昂貴的事（very expensive thing）。

特朗普更表示：


100份貿易協議也不會造成任何分別，所有無辜的生命都已經損失了！

（100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!）

【美國疫情】美媒：特朗普曾質疑死亡病例報大數

【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

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責任編輯：何穎兒

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