【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失 

▲ 特朗普於社交媒體Twitter上再發文，指出縱使與中國簽訂100份貿易協議，也難以抵償疫情帶來的損失。

美國的新冠肺炎疫情仍持續，增至超過8.4萬人死亡。中美近期就疫情源頭再起爭端，中美關係加劇緊張。美國總統特朗普於社交媒體Twitter上再發文，形容與中國貿易是很昂貴的事，更指出縱使與中國簽訂100份貿易協議，也難以抵償疫情帶來的損失。

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特朗普（Donald Trump)於社交媒體Twitter上發文表示，中美剛達成貿易協議不久，墨水幾乎也未乾，就已遇到「來自中國的疫情。」（the plague from China）他強調自己很久之前已說過，與中國貿易是件很昂貴的事（very expensive thing）。

特朗普更表示：



100份貿易協議也不會造成任何分別，所有無辜的生命都已經損失了！

（100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!）

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白宮未有作出回應。但中美兩國關係近期明顯因疫情而更趨緊張，特朗普更曾稱中國隱瞞疫情，威脅要加徵關稅來制裁中國，外界憂慮疫情未受控會令中美貿易戰再度升溫。

美國聯邦退休儲蓄投資委員會早前宣布，由於疫情導致經濟環境轉變，及委員會將有新成員提名，將無限期押後投資部分中國企業資產的計劃。但美媒報道指，有關決定是經由總統特朗普及勞工部作出指示。

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責任編輯：何穎兒