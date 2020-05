【中美貿易戰】特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失 

▲ 特朗普於社交媒體Twitter上再發文,指出縱使與中國簽訂100份貿易協議,也難以抵償疫情帶來的損失。

美國的新冠肺炎疫情仍持續,增至超過8.4萬人死亡。中美近期就疫情源頭再起爭端,中美關係加劇緊張。美國總統特朗普於社交媒體Twitter上再發文,形容與中國貿易是很昂貴的事,更指出縱使與中國簽訂100份貿易協議,也難以抵償疫情帶來的損失。

特朗普(Donald Trump)於社交媒體Twitter上發文表示,中美剛達成貿易協議不久,墨水幾乎也未乾,就已遇到「來自中國的疫情。」(the plague from China)他強調自己很久之前已說過,與中國貿易是件很昂貴的事(very expensive thing)。

特朗普更表示:



100份貿易協議也不會造成任何分別,所有無辜的生命都已經損失了!

(100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!)

白宮未有作出回應。但中美兩國關係近期明顯因疫情而更趨緊張,特朗普更曾稱中國隱瞞疫情,威脅要加徵關稅來制裁中國,外界憂慮疫情未受控會令中美貿易戰再度升溫。

美國聯邦退休儲蓄投資委員會早前宣布,由於疫情導致經濟環境轉變,及委員會將有新成員提名,將無限期押後投資部分中國企業資產的計劃。但美媒報道指,有關決定是經由總統特朗普及勞工部作出指示。

