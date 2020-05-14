【美國疫情】美媒：特朗普曾質疑死亡病例報大數

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【中美貿易戰】特朗普：100份中美貿協仍難抵疫情損失
美國疫情持續，已有8.5萬名美國人因染上新冠肺炎而死亡。美國有媒體報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）曾質疑，美國官方公布的死亡數字是否大於實際死亡數字。不過，華府首席傳染病專家則認為，反而官方公布的死亡數字可能低估了實際情況。
美國有線新聞網絡（CNN）報道指，隨著美國全國新增確診數字穩定下降，特朗普及一些官員開始質疑，官方公布的死亡數字是否「報大數」。
報道又指，在白宮特別工作組的會議上，部份高級官員質疑疾控中心編譯及追蹤數字的方法，有部份人認為數據可能滯後，亦有部份人質疑數字不準確。
美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）早前曾指，死亡人數很可能高過官方公佈的數字，因有部份患者可能在家中去世，因此未被計入官方統計。
美國疾控中心（CDC）早前曾修改死亡個案的計算方法，就連「可能」（probable）是因新冠肺炎而死亡的數字都包括在內。
特朗普此前曾公開抱怨，指部份人明明是因心臟病去世，但疾控中心則指是因新冠肺炎引發的心臟病而去世。
不過，其後他又改口指，官方所公布的數字是「非常、非常高準確度」（very, very, highly accurate）。
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責任編輯：楊心悅