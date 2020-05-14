▲ 【美國疫情】特朗普據報想改計法 壓低死亡數字

美國疫情持續，已有8.5萬名美國人因染上新冠肺炎而死亡。美國有媒體報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）曾質疑，美國官方公布的死亡數字是否大於實際死亡數字。有報道更指，特朗普向美國疾控中心（CDC）施壓，要求更改計算方法，該計算方法會降低死亡數字。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，隨著美國全國新增確診數字穩定下降，特朗普及一些官員開始質疑，官方公布的死亡數字是否「報大數」。

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CDC對於死亡個案的計算方法，是把推測已感染新冠肺炎但未確認測試結果的死者，以及曾感染新冠肺炎但未必死於新冠肺炎的死者，都列為新冠肺炎死亡個案。

《野獸日報》引述消息指，特朗普與部份白宮特別工作組成員曾向疾控中心施壓，要求改變計算方法，把以上人士撇除於新冠肺炎死亡數字。

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特朗普此前曾公開抱怨，指部份人明明是因心臟病去世，但疾控中心則指是因新冠肺炎引發的心臟病而去世。

不過，其後他又改口指，官方所公布的數字是「非常、非常高準確度」（very, very, highly accurate）。

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另一方面，美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）早前則認為，實際死亡人數很可能高過官方公佈的數字，因有部份患者可能在家中去世，因此未被計入官方統計。

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責任編輯：楊心悅