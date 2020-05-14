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【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股國際恐受阻（訂戶專享）

金融經濟 12:43 2020/05/14

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新冠肺炎疫情加深中美關係緊張，中美金融戰率先拉開戰幔。在美國總統特朗普大力施壓下，有美國大型公務員退休基金被迫「跪低」，宣布無限期押後投資中資股的決定。

...

欄名 : 交易講場

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