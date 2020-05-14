【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股國際恐受阻（訂戶專享） 金融經濟 12:43 2020/05/14 分享： 新冠肺炎疫情加深中美關係緊張，中美金融戰率先拉開戰幔。在美國總統特朗普大力施壓下，有美國大型公務員退休基金被迫「跪低」，宣布無限期押後投資中資股的決定。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 2020/05/13 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享） 2020/05/12 【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享） 無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 2020/05/11 無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 2020/05/08 【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 2020/05/07 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 國際指數 中國 美國 新冠肺炎疫情 疫情 新興市場 A股 香港股票 特朗普 中美關係 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入