【騰訊業績】中信証券︰持續看好遊戲業務 維持目標價480元

▲ 中信証券看好騰訊業績，維持480元目標價。

騰訊 （00700） 首季度業績好過預期。中信証券在報告中指出，展望2020年，預期公司遊戲業務有望繼續維持強勁表現；持續看好公司中期業績表現，繼續維持480元目標價。

【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元 首季Non-IFRS盈利勝預期

報告指出，受社交廣告、移動遊戲等增長拉動，當季收入、利潤顯著好於市場此前預期。公司當季毛利率為48.9%，較上一季度及去年同期顯著改善，主要源於增值業務和在線廣告毛利率共同改善所致。公司當季資本支出61.5億元人民幣，按年增長36.5%，估計是由於雲計算投入持續加大所致。

騰訊首季度移動遊戲收入347.6億元人民幣，按年增64%，疫情期間用戶居家隔離，推動公司核心遊戲產品用戶在線時長、付費額等指標均出現明顯增長。當季公司遞延收入達到837.2億元人民幣，按季增加227.7億元民幣，亦為後續財務平滑提供充足空間。該行對公司遊戲業務未來年半至2年內的表現，繼續維持較強信心。

疫情利好騰訊

疫情之後，個人用戶線上化滲透率提升，企業數字化轉型、向雲端遷移等料將進一步加速，對公司構成長周期利好。展望2020年，公司各項業務有望繼續維持穩健表現，疫情對公司部分業務的短期拖累亦有望較快恢復。

該行表示，考慮到首季在線廣告業務強勁表現，以及遊戲業務遞延收入影響等，相應上調公司盈利預測，調整後公司2020年淨利潤（GAAP）、可調整溢利（Non-GAAP）預測分別為1139億元人民幣及1159億元人民幣。

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