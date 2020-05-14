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【美國疫情】特朗普禦用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

環球社會熱點 10:45 2020/05/14

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【新冠肺炎美國疫情】特朗普禦用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情殺入白宮，美國總統特朗普和副總統彭斯都有幕僚確診，而特朗普等要員所用病毒檢測效果也受質疑。紐約大學研究指，特朗普所用品牌Abbott快速病毒檢測失準，將48%陽性結果當成陰性。Abbott駁斥研究數字，堅持病毒檢測準確。

特朗普：100份中美貿協仍難抵疫情損失

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紐約大學（NYU）初步研究稱，白宮所用Abbott Laboratories「ID NOW」快速病毒檢測機器，相比研究中另一調查對象病毒檢測，錯失了至少3分1陽性個案；若使用ID NOW推薦的乾鼻腔拭子（dry nasal swab）方式來做病毒測試，結果準繩度更差，48%陽性結果都當成陰性。

紐約大學研究在網上生物學論文數據庫bioRxiv發表，數據庫所載論文均為初步研究，成果暫未經過圈中同行評審，因此內容是否真確仍待觀望。

口罩工廠取消特朗普到訪 擔心工人染病

白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

Abbott Laboratories是醫療保健設備製造商，總部位於美國芝加哥。公司駁斥紐約大學研究所指，強調ID NOW病毒檢測錯誤將陽性當成陰性比率只有0.02%。

Abbott Laboratories「ID NOW」快速病毒檢測機，準繩度受紐約大學初步研究質疑，公司反駁

ID NOW快速病毒檢測機大小與多士爐相約，可以隨身攜帶。

該款病毒檢測無須使用深鼻腔拭子（deep nasal swab；將拭子深入鼻腔與口腔之間位置採樣），使人可以較舒適地做病毒檢測，但這也成為檢測是否準確的爭論點。

疫情殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

此外，ID NOW亦要求採樣後將拭子放入特製液體攪動10秒，不排除會稀釋了樣本影響結果。

Abbott Laboratories表示正跟進紐約大學初步研究，公司表示ID NOW已做了約180萬次病毒檢測，未有發現紐約大學所講問題。

奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」

解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗

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責任編輯：方圓之

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