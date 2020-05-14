紐約巿擬設外賣平台收費上限 每單不得收超過幾多％？

外賣仔成為疫情下最熱行業，外賣平台生意火紅，但紐約巿在封城期間，收到不少投訴，指外賣收費颷升，原本在疫情前討論設定外賣平台向食肆收取服務費上限的議案，現在似乎要加快步伐進行，而美國其他城巿如西雅圖、三藩巿及華盛頓等已實行中。

紐約巿三大外賣平台分別是Grubhub、Doordash及UberEats。其中Grubhub指設收費上限對顧客、食肆及外賣員全無好處。餐廳老闆當然讚成，有老闆指疫情下只能靠送外賣度日，生意額不及堂食，收入大跌，曾跟外賣平台商討，降低服務費，但當然沒有結果。上月，更有餐廳老闆入稟，控告四間外賣平台，包括 Grubhub, Doordash, Postmates 及 UberEats壟斷巿場，推高收費及對食肆諸多限制。

紐約巿政府則計劃設定外賣平台向食肆收取的服務費上限，不得超過每張單款額的20%。據知紐約巿的外賣平台，向食肆收取高於每單外賣款額超過30%的服務費，這30%當中的20%用於推廣、行政開支等，其餘10%為利潤。若設限為20%，外賣平台變得「無肉食，或需透過節流、向消費者加價等，維持利潤。

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