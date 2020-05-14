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【航空告急】IATA料客運量最快2023年恢復正常水平　航空股全綫低迷

金融經濟 10:14 2020/05/14

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IATA：客運量最快2023年才恢復至疫情前水平。

國際航空運輸協會（IATA）預計，明年航空客運量將較新冠肺炎疫情爆發前的預測下跌最多4成，且客運量最早要到2023年才能恢復到疫情前的水平，如果新健康規定帶來更多成本負擔，航空公司的損失進一步擴大。航空板塊昨日全綫低迷，今日也齊低開，中國國航 （00753） 跌3.2%，北京首都機場 （00694） 跌3.66%。

另外，南方航空 （01055） 及東方航空 （00670） 均跌逾2.5%。飛機租賃股方面，中國飛機租賃 （01848） 跌2.62%，中銀航空租賃 （02588） 跌3.24%。

整體而言，航空股份從年初至今，皆錄得累積跌幅在30%至40%。

美股航空板塊方面，聯合航空（美：UAL）跌逾9%，達美航空（DAL）跌7%，Spirit Airlines（美：SAVE）跌逾13%，西南航空（美：LUV）跌約5%

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香港股票 美股 中銀航空租賃（02588） 中國國航（00753） 中國飛機租賃（01848） 南方航空（01055） 北京首都機場（00694） 客運量 航空 航空股

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