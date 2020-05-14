【假奶粉】內地再爆「毒奶粉」乳業股受壓　飛鶴股東沽貨插11%

▲ 內地疑再爆毒奶粉事件，乳業股表現受累。

近日內地疑再度爆出「毒奶粉」事件。湖南有幼兒疑飲用假配方奶粉，導致體重嚴重下降，頭骨發育畸形，酷似「大頭嬰兒」。受消息影響，乳業股全綫下跌，中國飛鶴 （06186） 挫約11%；蒙牛 （02319） 跌3.22%。澳優 （01717） 曾插近5%後，收市轉升1.36%。

據內地傳媒報道，湖南省郴州市永興縣有近日有多名家長發現，自己的孩子是因為營養不良而患上佝僂病，疑與曾飲用一款名為「倍氨敏」的所謂「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」有關，然而有關奶粉實為一種固體飲品，不符配方奶粉標準。

據了解，這些幼兒在體檢時曾被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」這款產品。

永興縣市場監管局成立調查專班，並立案進行調查，安排人民醫院兒科專家對涉事幼童其進行全面體檢；並在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

另外，市場銷售文件顯示，中國飛鶴股東摩根士丹利私人股本亞洲旗下的North Haven 私人股本亞洲IMF，配售中國飛鶴共2.9245億股，每股作價13.25元，較上日收市價折讓10.95%，套現38.7億元。里昂及摩通為配售代理，股份有90日禁售期。

相關文章︰飛鶴急跌逾一成 股東沽貨套現39億元

【乳業股強勢】乳業股有望繼續發力？ 澳優首季純利按年增逾77%

【可口可樂賣奶】可口可樂聯姻蒙牛乳業 進軍中國鮮奶市場

【新冠肺炎】高盛︰乳製品行業加速整合 下調蒙牛目標價