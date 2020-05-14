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【熱爆新股】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手

股樓投資 11:30 2020/05/14

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新股沛嘉醫療 （09996） 公布招股結果，沛嘉醫療每股定價15.36元，集資淨額22億，沛嘉醫療香港公開發售部分超額認購1183倍，國際發售部分獲極大幅超額認購超過20倍。沛嘉醫療1手中籤率8.5%，抽200手（200,000股）始可穩中1手。沛嘉醫療將於5月15日主板掛牌。

相關文章：【熱爆新股】沛嘉醫療半日錄35億孖展認購　料抽100手以上才穩獲一手

沛嘉醫療主要研發產品分為兩類︰一是經導管瓣膜治療醫療器械，二是神經介入手術醫療器械。從業務上來看，與醫藥類的生科股有一定差異。但其「國產替代」的概念，料會成為推動股價增長的主要引擎。耀才證券行政總裁許繹彬早前預料，沛嘉醫療升幅逾5成，與康方生物 （09926）首掛升幅相近。

相關文章：【港股分析】沛嘉熱爆　醫療器材股仲有邊幾隻值博？

另一隻新股，建業地產 （00832） 旗下的物管公司建業新生活 （09983） 公布招股結果，建業新生活每股定價6.85元，為招股價5.60元至7.20元的中間以上範圍，建業新生活1手中籤率25%，抽10手 （10,000股） 可穩獲1手。建業新生活香港公開發售超額認購141.52倍，國際發售部分獲大幅超額認購。該股將於5月15日主板掛牌。

正在招股的開拓藥業（新上市編號：09939）昨次日招股情況繼續踴躍，綜合券商數據顯示，開拓藥業孖展認購錄171億，超購91倍。

相關文章：【另一隻沛嘉？】生科股開拓藥業今日招股　傳投資者查詢踴躍

 

 

撰文 : 投資組

IPO 生物科技股 經濟

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