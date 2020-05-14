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美國監管當局否決比亞迪N95口罩許可申請　78億訂單或告吹

金融經濟 09:56 2020/05/14

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比亞迪是中國電動車製造商，但有見全球口罩需求強烈，因此改裝廠房成為口罩製造廠。

《華爾街日報》報道，美國監管機構否決了比亞迪 （01211） 的N95口罩初步監管申請 ，可能導致加州政府向比亞迪訂購的價值10億美元（78億港元）口罩交易告吹。比亞迪股價現跌2.5%，最新報44.55元。

根據美國職業健康與安全機關（NIOSH）的聲明，基於幾個理由否決了比亞迪的口罩許可申請。Niosh表示，做出這一決定的具體原因是保密資訊，但指機構本月較早時候已通知比亞迪，對其中國工廠的現場評估結果是「不可接受」。

比亞迪北美分公司的高級通訊總監Frank Girardot表示，初步申請遭到否決是文書問題，他稱該公司周三將重新提交申請。

比亞迪未能在4月30日前拿到聯邦的口罩認證，但加州緊急事務辦公室此前臨時通過了一項合同修訂案，給了比亞迪一個月的認證時間。比亞迪是中國電動車製造商，但有見全球口罩需求強烈，因此改裝廠房成為口罩製造廠。

相關文章：比亞迪出口美國N95口罩缺許可 退還加州政府19億預付款

相關文章：比亞迪口罩日產量增至2000萬個 相繼供應日本、美國

相關文章：【中美貿易戰】美國FDA撤回8成中國N95口罩銷售許可證

編輯：吳敏芳

香港股票 比亞迪股份（01211） 中國 口罩

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