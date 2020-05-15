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【騰訊業績】騰訊績佳股價可再上? 大行目標價紛看500以上

金融經濟 21:29 2020/05/15

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受手遊業務帶動，騰訊 （00700） 業績勝預期，市場憧憬騰訊挾業績的利好，有力創歷史新高。大行亦紛上調對於目標價，不少看好騰訊見500元之上。

由於疫情居家令遊戲消費增加，騰訊交出強勁季度業績，首季收入按年增長26%至1,080.7億元人民幣，Non-IFRS（非國際財務報告準則）純利升29%至270.8億元人民幣，均勝市場預期。業績後大行齊唱好騰訊，紛上調目標價。

滙證摩通看550元以上

其中，滙豐證券將騰訊目標價上調至559元，全城最牛。摩通亦將騰訊目標價上調至550元。滙豐證券認為，騰訊的業務生態圈穩健，首季業績顯示具抵禦震盪能力。不過，雖然首季業績勝預期，主要受惠遊戲收益大增，這是疫情期間居家防疫所致，預期次季將回復正常。

另一大行高盛表示，由於騰訊首季業績勝預期、網遊及廣告業務前景轉佳，因而上調對其2020年至2022年收入預測，目標價相應由494元上調至520元。

相關文章：【騰訊業績】騰訊ADR收市勁升19.5元報449.1元　首季Non-IFRS盈利勝預期

責任編輯：錢家鋒

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