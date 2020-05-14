長江生命科技逆市升7%　將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數據分析

▲ 長江生命科技︰將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數據

長江生命科技 （00775） 公布，長江生命科技旗下美國附屬公司Polynoma將在美國臨床腫瘤學會（ASCO）於5月29日至31日在網上舉行的ASCO20虛擬科學年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究（Melanoma Antigen Vaccine Immunotherapy Study，為seviprotimut-L第三階段臨床研究）B1部分所得臨床數據而作出的最終分析。研究摘要經選定為黑色素瘤/皮膚癌壁報討論環節中進行討論的12項摘要之一。

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長江生命科技表示，Polynoma認為黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究B1部分的最終分析，進一步確定去年中期分析的所得結果，顯示使用seviprotimut-L後第二B/二C期黑色素瘤患者（尤其是60歲以下患者及潰瘍病患者）的無復發存活期較長。

Polynoma相信，seviprotimut-L將會是作為局限性黑色素瘤患者輔助性療法的重要新選項，而且此等數據對於seviprotimut-L作為以疫苗為基礎的治療方案，亦帶來曙光。Polynoma會進而將seviprotimut-L納入黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究的最終部分。

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責任編輯︰梁浩碩