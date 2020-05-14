長江生命科技將展示黑色素瘤疫苗臨床數據分析 李澤鉅：不排除分拆上市

▲ 長江生命科技︰將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數據

長江生命科技 （00775） 公布，美國附屬公司Polynoma將在美國臨床腫瘤學會（ASCO）於5月29日至31日在網上舉行的ASCO20虛擬科學年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究（Melanoma Antigen Vaccine Immunotherapy Study，為seviprotimut-L第三階段臨床研究）B1部分所得臨床數據而作出的最終分析。研究摘要經選定為黑色素瘤/皮膚癌壁報討論環節中進行討論的12項摘要之一。

長江生命科技股價逆市上升，早段最多升9.3%，高見1.06元，其後升勢回順，半日升4.1%，中午收報1.01元，成交4735萬元。

李澤鉅：黑色素瘤疫苗的研發進展令人鼓舞

主席李澤鉅指，這是重要消息，有關黑色素瘤疫苗的研發進展令人鼓舞，而有關會議是美國最具權威及最具規模的腫瘤治療研討會，參與的人士皆為全球從事腫瘤治療的專家，此次發表的結果是確定去年11月公布的分析結果。

有長科小股東問及長科會否考慮分拆黑色素瘤疫苗上市，李澤鉅指，不可抹殺此可能性，但暫時並非首選（priority）。李澤鉅稱，現時大部分資金用於黑色素瘤疫苗第三階段臨床試驗，試驗進展順利。

疫苗免疫療法無復發存活期較長

長江生命科技表示，Polynoma認為黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究B1部分的最終分析，進一步確定去年中期分析的所得結果，顯示使用seviprotimut-L後第二B/二C期黑色素瘤患者（尤其是60歲以下患者及潰瘍病患者）的無復發存活期較長。

Polynoma相信，seviprotimut-L將會是作為局限性黑色素瘤患者輔助性療法的重要新選項，而且此等數據對於seviprotimut-L作為以疫苗為基礎的治療方案，亦帶來曙光。Polynoma會進而將seviprotimut-L納入黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究的最終部分。

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責任編輯︰梁浩碩